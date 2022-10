Un veí de la Seu d’Urgell ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a Isòvol, a la Cerdanya. L’accident ha tingut lloc a un quart de cinc de la tarda a la carretera N-260, a l'altura del punt quilomètric 193, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes, un home d’edat avançada. Les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle han resultat ferides menys greus (una ha sigut traslladada a l’Hospital Taulí i dues a l’hospital de la Cerdanya).

Arran de la incidència, que ha obligat a tallar totalment la via i a fer desviaments, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Aquest és el segon accident de trànsit mortal que hi ha enguany a la Cerdanya. L’anterior va tenir lloc el passat 8 d’abril a la mateixa carretera, l’N-260, al terme municipal de Guils de Cerdanya. La víctima va ser un motorista que va ser envestit per un turisme que s’hauria saltat una senyal d’stop a l’incorporar-se a la carretera. La víctima era un constructor veí de Bellver de Cerdanya.