Es diu Jesús P. i acaba de ser detingut com a presumpte responsable de la desaparició de Juana Canal. La dona, desapareguda fa vint anys de la seva casa de Madrid, era la seva parella en aquells dies. Jesús és qui va escriure la nota que Sergio, el fill gran de la madrilenya, va trobar el matí següent a la seva desaparició. Mai més va tornar a veure a la seva mare.

Segons ha pogut saber CASO ABIERTO, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, a més de la detenció, la UDEV de la Policia Nacional té previst registrar una finca de Navalacruz (Àvila) -propietat dels pares del detingut- que es troba pròxima al lloc on han aparegut les restes òssies de la dona desapareguda. Els últims, trobats fa escassos dies en una operació conjunta de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Jesús P., que ha estat detingut prop de Torrejón de Ardoz (Madrid), té 53 anys i és propietari d'una caravana de hot dogs i patates fregides, avui també dites food trucks. El seu major públic el troba en les fires (recorre pobles de Madrid i Àvila), encara que aparca també en festivals. Durant gairebé dues dècades ha guardat silenci. Va construir una nova vida, discreta: va deixar el taxi, on treballava en aquells dies, el 2003. Es va casar, va tenir fills. Una nota seva, «hem tornat a discutir», va alertar de la desaparició de la seva llavors parella, Juana Canal.

«Només el vaig veure una vegada, però no em va agradar»

Una discussió, una nota i dues absències. La que s'investiga, la de Juana Canal, i la que va grinyolar a la seva família: la de Jesús. «Va ser desaparèixer ella i ell també», explicava Ana María, germana de Juana, a CASO ABIERTO mesos enrere. «Portaven prop d'un any junts, més o menys», assenyalava, «aparentment estaven bé». Enrere quedaven anys difícils. Després del divorci del pare dels seus fills, Juana va tornar a casa de la seva mare. Es va enfonsar, va necessitar medicació. Va tocar fons, però es va refer. Va trobar treball i es va mudar a un altre districte de la capital: Ciudad Lineal.

Quan va desaparèixer, Juana tenia 38 anys, dos fills i il·lusions noves. El petit dels nens, Óscar, vivia amb el seu pare a València. El gran, Sergio, ho feia amb ella a Madrid. En els últims mesos, a casa (i en la seva vida) va estar també Jesús. «Vaig estar amb ell només una vegada. Un dia que vam ser a casa seva», deia Ana María a aquest mitjà. «No em va agradar res. Em va fer un efecte... que no».

«Sergio, la teva mare i jo hem tornat a discutir (...) Me'n vaig a buscar-la. És l'últim que sabem d'ell», la famosa nota, «l'escrit en un tros de paper. No vam tornar a veure'l», lamentava Ana María al març, abans que una trucada dels agents, el mes de juny, li comuniqués que havien trobat sense vida a la seva germana, malgrat haver localitzat part de les seves restes tres anys enrere. «La meva germaneta...». No sabien quan, com ni per què.

Van ser gairebé vint anys de silenci. «Ell», se sorprenia Ana María, «no es va sumar a la investigació, no li va importar. Se'n va anar a casa dels seus pares després de desaparèixer Juani, no va tornar a la casa on vivia amb ella. Mai es va interessar ni ens va trucar. El meu nebot va intentar trucar-lo en diverses ocasions, ell mai va contestar».

Una baralla: Juana «no està»

22 de febrer de 2003. La nit de la desaparició, Sergio, fill de Juana, no va dormir a casa. Estaven sols Juana i Jesús. El que va passar aquella matinada s'intueix clau. Juana no va tornar. «Suposadament, van tenir una forta discussió i ell va ser l'únic testimoni del qual va passar allà», va reconstruir davant aquest mitjà fa uns dies Ana María, mentre veia com un gran dispositiu integrat per més de 60 agents de la Guàrdia Civil d'Àvila i de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de Policia Nacional, drons i gossos de rastreig, batien el marge de Navalacruz (Àvila) en el qual havien trobat les seves primeres restes, a la recerca de més ossos.

«Sergio, el meu nebot, va trobar la casa regirada amb clars signes que allà va haver-hi una baralla i Juani no es va emportar res; va deixar la seva bossa, el seu DNI, la seva cartilla del banc, el seu tabac... i, cosa que és més important, va deixar a la seva família, i va deixar als seus fills. Qui marxa voluntàriament deixant tot això?», lamenta.

Des d'aquella nit no va haver-hi més. Juana va desaparèixer sense deixar rastre. No va haver-hi moviments bancaris, metges. No va donar senyals de vida. Mai va renovar la seva documentació. «Sergio continuava intentant parlar amb Jesús, però mai li agafava el telèfon. La seva actitud ens va sorprendre».

«Tot apunta al fet que és una desaparició voluntària», li van dir els agents que van iniciar -fa 19 anys- la investigació. Van confiar i van esperar. «Al principi, per ser positius, penses que et trucarà», afirmava la seva germana, «que en qualsevol moment et sonarà el telèfon i et dirà: escolta, no puc seguir sense veure als meus fills, sense veure-us a vosaltres...». La trucada no va arribar fins a gairebé 20 anys després: «hem trobat les restes de la teva germana, Juana Canal».

Va telefonar a la Policia abans de desaparèixer

La troballa ho va modificar tot. Descartada l'absència voluntària, confirmat l'homicidi, les restes de la dona, la zona, dibuixaven una hipòtesi per sobre de totes: la possibilitat del crim masclista com a causa de la desaparició. S'obren noves diligències, es realitzen noves indagacions. Es recopilen, almenys, dues dades més: «la nova investigació revela que Juani va telefonar a la policia aquell dia, abans de desaparèixer i, a més, que aquest senyor li va posar una denúncia a la meva germana per agressió física l'endemà passat de la seva desaparició».

El domicili en el qual Juana va desaparèixer va ser inspeccionat a mitjan setembre. Agents de la UDEV i de la Científica de Policia Nacional, amb l'ajuda del GOR de Ciudad Lineal van rastrejar amb noves tècniques científiques, capaces de detectar vestigis i sang encara que hagin passat dues dècades. El resultat va ser negatiu. El següent pas va ser batre de nou la zona en la qual tres anys enrere es van trobar les primeres restes: es van trobar més ossos i roba interior que, mancant confirmar amb l'anàlisi d'ADN, presumiblement són de Juana Canal.

Una setmana després, aquest mateix dimecres, ha estat detingut ell: Jesús P. La seva actitud, la baralla prèvia (confirmada en una nota) i la seva vinculació amb la zona on es van trobar les restes humanes el situen en el punt de mira dels agents. Juana, establerta a Madrid, no tenia connexió amb Àvila.

Què va passar la nit del 22 de febrer de 2003? Les respostes podrien arribar després del registre de la propietat de la família de qui fos la seva parella, ara detingut, pròxima al lloc on ha aparegut també roba interior de la dona. No hi ha treva. Família, agents de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de Policia Nacional, operen conjuntament, i sense descans, per a esclarir què (i qui) va fer desaparèixer a la dona. «Només desitjo que se sàpiga la veritat», prega la seva germana, «que el final sigui a prop».