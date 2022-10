La Policia Local de Sant Feliu de Guixols ha detingut un home per violència de gènere, després que aquest amenacés presumptament de mort la seva exparella i intentés escapar-se de la patrulla conduint temeràriament per la ciutat i a gran velocitat. Els fets van passar el divendres 28 d'octubre, quan també es va constatar que l'home no disposava de permís de conduir.

Durant les diligències policials, es va descobrir que el detingut tenia en la seva possessió armes de foc. Els agents en van poder intervenir dues, una escopeta retallada i una de fogueig. Les armes requisades han quedat dipositades en dependències policials. El detingut ha passat a disposició judicial.