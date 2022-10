L'entitat Mou-te en bici ha tancat aquest diumenge al matí la carretera dels Àngels, dins del terme municipal de Quart. Ho ha fet tot just el dia del primer aniversari de l'atropellament mortal de la Tina, una dona de 35 anys d'Olot que residia a Girona. De nou a dotze només hi podien circular bicicletes i persones a peu, però a la tarda s'obrirà amb normalitat.

L'acció s'ha fet per reclamar un espai segur on practicar activitat que no s'hagi de compartir amb vehicles rodats. De fet, proposen poder tancar aquesta carretera un cop al mes. Un dels membres de la junta de Mou-te en bici, Xavier Coromines, lamenta que no s'hagin pogut trobar amb les administracions per parlar-ne: "No hem pogut reunir-nos o no han volgut".