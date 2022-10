Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, la proxeneta amb la poma en el pit, ha estat detinguda. Agents de la Policia Nacional, en una investigació realitzada amb les autoritats de l'Equador i Colòmbia, han localitzat i arrestat a la dona que figurava entre els deu fugitius més buscats per Espanya, a la llista dels Europe´s most wanted fugitives d'EUROPOL i al programa Interpol Support to El PAcCTO.

Acusada d'explotar sexualment a dones en pisos d'Alacant i Astúries, la ja detinguda formava part d'una organització criminal internacional dedicada al tràfic de persones que operava des de Colòmbia i el destí final de les quals era Espanya. La detinguda oferia a les víctimes venir a Espanya a canvi de 1500 euros, quantitat que havien de retornar exercint la prostitució en un pis regentat per ella, sense especificar les condicions en les quals farien aquesta activitat.

Per al viatge a Espanya, les víctimes havien de posar-se en contacte amb un altre membre de l'organització que els proporcionava els bitllets d'avió, reserves d'hotel i documentació fraudulenta. Una vegada al nostre país eren traslladades a un pis a la localitat alacantina d'Elx, gestionat per Viviana, i on havien d'exercir la prostitució. Allí se'ls informava que el deute ascendia a 3.000 euros.

Disponibles 24 hores al dia

Les condicions en les quals les víctimes havien de treballar com a prostitutes eren abusives, havent d'estar disponibles 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense dret a cap descans. Només podien sortir del pis una hora al dia per fer encàrrecs personals, però si un client les trucava, havien de tornar al pis.

Compartien les habitacions on realitzaven serveis sexuals i els diners que guanyaven els eren retirats per saldar el deute. Viviana no tan sols s'encarregava de la vigilància de les víctimes, sinó que a més subministrava cocaïna al pis, ja que es tractava d'un altre dels serveis que oferien als clients.

Oculta a la selva

Els agents van esbrinar que la fugitiva havia estat portant una vida totalment integrada a la ciutat d'Elx i que havia aconseguit traslladar fins allà a part dels seus familiars, però que a causa dels càrrecs als quals havia d'enfrontar-se, va fugir al seu país natal, Colòmbia, on tenia el suport de l'organització per ocultar-se de l'acció de la justícia.

De les recerques dutes a terme per la Policia Nacional de Colòmbia, es va poder determinar que efectivament la proxeneta es trobava en aquell país, en una zona de difícil accés a l'interior de la selva, en una localitat molt pròxima amb la frontera de l'Equador. A més, es va tenir coneixement que la fugitiva, prenia nombroses mesures de protecció, entre les quals es trobava desplaçar-se a vegades a territori equatorià, on, pel que sembla, també comptava amb una àmplia xarxa de col·laboradors que li proporcionava cobertura per a la seva ocultació.

Durant el desenvolupament de la recerca, i ja tenint coneixement que la delinqüent podria estar movent-se entre Colòmbia i l'Equador, agents de la Secció de Fugitius i de l'OCN-Madrid han estat cooperant de manera trilateral (Espanya-Colòmbia-Equador). Fruit del treball conjunt es va poder establir que la dona s'havia situat definitivament a l'Equador, per la qual cosa els investigadors van començar a realitzar intercanvi d'informació . Finalment, s'ha localitzat Viviana a la localitat de Machala, on un equip de OCN-Quito ha aconseguit la seva detenció.

Quarta detinguda dels més buscats

En el mes de maig passat, la Policia Nacional va publicar la llista dels deu fugitius més buscats a fi de sol·licitar la col·laboració ciutadana per a la seva localització. Amb la localització i arrest de Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez ja són quatre els pròfugs localitzats i detinguts. En aquesta llista, l'altre espanyol és Antonio Anglés, un dels assassins de les nenes d'Alcásser. I hi ha un tercer pròfug vinculat amb Espanya, el traficant de drogues txec Norbert Köhler, que vivia a Madrid.