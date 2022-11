La Guàrdia Civil ha detingut a sis persones a la província de València per un delicte de pertinença a grup criminal i extorsió a persones que havien visitat pàgines web de contingut sexual i contactar telefònicament amb diverses noies, la qual cosa es coneix com a 'sextorsió',

En un comunicat, la Comandància Provincial ha explicat que la recerca de l'Operació “Sexfantes” es va iniciar el mes de juny passat, després que diversos veïns de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) denunciessin que estaven sent extorquits.

Les víctimes van rebre trucades i missatges amenaçadors en el seu mòbil, exigint-los el pagament de diners pel suposat servei prestat per una jove i amenaçant-los que en el cas de no pagar hi hauria greus represàlies contra ells i els seus familiars.

Un dels estafats va arribar a ingressar 5.000 euros.

Les investigacions i recerques realitzades per l'equip judicial de la Guàrdia Civil de Valdepeñas van permetre constatar l'existència darrere d'un grup criminal organitzat que podia estar operant des de la província de València.

Durant la recerca es van poder relacionar aquests fets amb uns altres de les mateixes característiques realitzats a les províncies de Còrdova, València i Toledo, en els quals igualment van ser extorquits, arribant algun a pagar fins a 6.000 euros.

Una vegada identificats els membres d'aquest grup criminal especialitzat en 'sextorsió' es van establir diversos dispositius policials a la província de València que van acabar amb la detenció de sis persones com a presumptes autors dels delictes investigats.

Les diligències i actuacions dutes a terme, van ser posades a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).