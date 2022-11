Els Mossos d'Esquadra i policies de 17 països han participat en un operatiu europeu que ha culminat amb 382 detencions, 4 a Catalunya. També ha suposat 37 noves investigacions iniciades, un miler d'escorcolls i la confiscació de 91 armes de foc, 15 granades de mà, munició, 304 kg d'heroïna, 147 de cànnabis, 5.402 plantes de marihuana i 1,3 kg de cocaïna. A Catalunya es van dur a terme diferents controls policials amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a ubicacions estratègiques com punts fronterers, estacions de transport o àrees de servei. La Comissaria General d'Investigació Criminal ha dut a terme la coordinació operativa d'aquest dispositiu amb la resta de cossos, i amb el suport d'unitats de Seguretat Ciutadana, ARRO i Trànsit.

En territori català hi han participat 234 policies, dels quals 146 són del cos de Mossos d'Esquadra. La resta són agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En total, s'han identificat a Catalunya 163 persones i s'han fet 4 detencions.

L'operatiu conjunt entre diverses policies s'emmarca en una sèrie de dies d'acció conjunta a nivell europeu per combatre delictes associats al crim organitzat. Els dies d'acció conjunta van dur-se a terme entre el 18 i el 25 de setembre en el marc de la Plataforma Multidisciplinària Europea Contra les Amenaces Criminals (EMPACT), impulsada per Europol. En una primera fase es va procedir a la creació d'intel·ligència policial i a la coordinació entre els diferents cossos policials.

Posteriorment, entre el 26 i el 29 d'octubre, es va desenvolupar la fase operativa on es van realitzar controls policials a diferents vies, com a l'AP-7. Les accions de la fase operativa s'han dut a terme en diversos punts fronterers, estacions de transport o àrees de servei de Barcelona, Tarragona i Girona.

Policies de 17 països

Els països implicats en aquest operatiu que s'ha saldat amb gairebé 400 detencions són Alemanya, Bòsnia, Itàlia, Sèrbia, Espanya, Regne Unit, Montenegro, Moldàvia, Turquia, Kosovo, Àustria, Bulgària, Croàcia, Macedònia del Nord, Romania, Suècia i Ucraïna.

A Catalunya, concretament, hi han participat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La coordinació operativa es va dur a terme a través de la Subcomissió de Policia Judicial. Així mateix, durant la fase operativa també es va establir un centre de coordinació a les dependències del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a Madrid, on els Mossos d'Esquadra hi han participat.