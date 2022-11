Levi Simeon Davis, un famós jugador de l’equip de rugbi Worthing RFC, que juga en la segona divisió anglesa d’aquest esport, està desaparegut des del 29 d’octubre passat quan li va enviar a un amic d’Eivissa un vídeo seu en un pub irlandès de Barcelona.

Segons publica el diari ‘The Sun’, l’esportista de 24 anys era a Eivissa a casa d’un amic quan, de sobte, li va dir que se n’anava a Barcelona a trobar-se amb uns coneguts, tot i que per al viatge només es va emportar una motxilla negra i res de roba ni de diners en efectiu i va deixar a casa seva totes les seves pertinences.

L’amic de Levi Davis, un home de 46 anys que viu a Eivissa, assegura que el dia 29 va rebre un vídeo seu d’un pub català i des d’aquell moment, ningú més, ni amics ni família, han pogut establir contacte amb ell.

El seu equip de rugbi ha publicat un cartell de desaparició amb una foto del jugador i la següent descripció: «Persona desapareguda: Levi Simeon Davis. Va ser vist per última vegada el 29 d’octubre del 2022 a The Old Irish Pub de Barcelona, Espanya. Té 24 anys i fa 1,76 metres. És jugador de rugbi professional i concursant a X Factor. Per a qualsevol informació que pugui ajudar a trobar-lo, sisplau envieu un ‘email’ a findlevidavis@gmail.com».

De fet, el jove va aconseguir una gran popularitat per la seva participació en realities televisius britànics, com Factor X, de la cadena ITV, o Celebs Go Dating.

El 2020 també va tenir l’atenció de molts mitjans de comunicació al convertir-se en el primer jugador de rugbi professional a declarar-se bisexual.

Segon jugador de rugbi desaparegut

Fa unes setmanes el cos sense vida del jugador de rugbi australià Liam Hampson va ser trobat a la sala Apolo del carrer Nou de la Rambla barceloní, al costat de l’avinguda Paral·lel, després d’estar més de 30 hores desaparegut. Les càmeres de seguretat de la sala Apolo van gravar l’accident que va tenir el jugador al caure al buit des d’una altura de 14 metres a l’obrir una porta d’emergència del local d’oci nocturn.