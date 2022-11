El jutjat penal número 1 de Mataró ha prohibit a un home conviure amb animals o treballar en àmbits relacionats amb animals durant quatre anys després de considerar-lo culpable d'un delicte de maltractament animal. L'home va ser detingut el febrer del 2020 a Premià de Mar després d'haver provocat la mort deliberada del seu gos. La condemna és el resultat d'un acord entre les parts. El jutjat veu provat que el 12 de febrer del 2020, l'home va colpejar contundentment i repetidament el seu gos, de tres mesos. L'animal va acabar morint en un centre veterinari. A més, també se li ha establert una multa de 1.080 euros per un delicte de resistència a l'autoritat durant la seva detenció.

La sentència recull també una pena de sis mesos pel delicte de maltractament animal, però suspèn la seva entrada a presó a canvi de no delinquir i estar a disposició del jutjat durant el mig any de la pena. Aquesta és una sentència de conformitat en què les parts han arribat a un acord. Per part de l'organització de defensa dels animals, FAADA, apunten que l'acord va ser acceptat per la seva part perquè en el moment dels fets el condemnat anava amb les capacitats minvades i en cas de judici, el tema podria haver acabat en absolució o en una rebaixa de la pena i de les inhabilitacions.

En canvi, s'ha pogut aconseguir la «màxima» pena d'inhabilitació per a la tinença i convivència d'animals. De fet, l'organització destaca la importància que la prohibició sigui a la convivència perquè sovint es donen casos on es prohibeix la tinença, però a la pràctica la persona acaba convivint amb un animal. L'advocada i coordinadora de l'Àrea legal de FAADA, Anna Estarán, ha celebrat la sentència com un primer pas «fonamental» i ha afegit que continuaran treballant per aconseguir canvis legislatius que ofereixin cada vegada més protecció als animals.