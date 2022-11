Una banda de lladres van assaltar la seu central de Zeleris, l'empresa de logística, magatzem i transports de Telefònica, la matinada del 25 d'octubre, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La investigació de la policia ha revelat que diversos individus, vestits amb passamuntanyes, van accedir mitjançant el procediment del butró a la nau del polígon industrial Los Almendros, a Torrejón de Ardoz, i van robar telèfons mòbils d'alta gamma per valor de gairebé dos milions d'euros.

Es tracta, majoritàriament d'iPhone 13 i iPhone 14 que l'empresa tenia a la seu de Zeleris. En la seva pàgina web, l'empresa propietat de Telefònica es defineix com a «líder en distribució de productes». La seva seu central acull dues naus connectades en una enorme parcel·la de més de cent mil metres quadrats amb laboratori postvenda, oficines i magatzem per a transport i distribució de materials a tot Espanya.

Quatre cotxes

Les primeres dades obtingudes per la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació, apunten que els assaltants van entrar a la nau poc després de les dues de la matinada. Ho van fer a bord de quatre cotxes i, després d'aconseguir el botí, van fugir del polígon, ubicat a 17 quilòmetres de Madrid i a només cinc minuts de l'aeroport Adolfo Suárez - Barajas. La policia va recuperar després dos dels vehicles utilitzats pels lladres, que els van abandonar.

D'acord amb les fonts consultades per aquest mitjà, és la segona vegada que roben a la nau de Zeleris en tot just dos mesos. L'empresa, que es defineix a la seva web com l'«operador logístic integrat del Grup Telefònica», fa que està instal·lada al polígon de Torrejón de Ardoz només des del setembre passat.

Llavors, el director general CEO de Zeleris, Javier López, va explicar que les instal·lacions de Torrejón «són, sens dubte, les més importants» de la companyia, «la nau capitana de la nostra empresa i també de Telefònica Espanya».

Un altre robatori de 700.000 euros

Segons ha pogut saber CAS OBERT, tot just uns dies després de l'assalt a Zeleris, es va produir un altre robatori de telèfons mòbils en una nau del polígon industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Com en el cas de Zeleris, els lladres van fer un butró i, en aquesta ocasió, van aconseguir emportar-se 'smartphones' per valor superior a 700.000 euros.

Els lladres d'aquests telèfons intel·ligents solen portar-los a l'estranger per vendre'ls. I aquesta és la hipòtesi que segueixen els investigadors en els dos assalts.