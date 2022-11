La gamma d’amenaces que sotja el ciutadà i la seva ciberseguretat no deixa de créixer. Una de les més recorregudes per part dels pirates informàtics és la de l’‘smishing’, que consisteix a enviar un SMS a un usuari fent-se passar per una entitat a la qual la possible víctima estigui vinculada amb la finalitat d’obtenir informació sensible, habitualment relacionada amb els seus recursos financers. El Banc Sabadell és una de les últimes entitats a la qual estan recorrent els ‘hackers’ per estafar els usuaris.

Molt de compte: Estafa amb les targetes de regal En concret, els pirates informàtics estan enviant un missatge de text en el qual es demana contactar amb la suposada entitat a través d’un número de telèfon que pot semblar normal, però resulta que és de tarifació especial, amb el consegüent càrrec per a l’usuari. Una altra opció és la d’un enllaç a una web fraudulenta malgrat una aparença que recordi la de l’entitat que es mira de suplantar. A l’esmentada web els estafadors també miren d’obtenir diners, ja sigui recollint les nostres dades personals i financeres o directament sol·licitant una transferència sota algun fals pretext fent-se passar pel banc. L'error molt comú que cometem quan paguem amb targeta Davant la sospita de ser víctima d’un atac de ‘smishing’, l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya realitza una sèrie d’advertències: Eliminar qualsevol arxiu descarregat des de l’SMS o l’enllaç adjunt en el missatge

Realitzar un escaneig del dispositiu amb un antivirus actualitzat

Activar la verificació en els comptes que ho permetin per evitar la suplantació d’identitat

Canviar les contrasenyes dels comptes implicats, que hagin pogut ser vulnerats.

Contactar amb el banc per cancel·lar qualsevol pagament no autoritzat

Bloquejar els missatges de text que puguin ser ‘spam’

Denunciar-ho davant la policia