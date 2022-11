Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil estan inspeccionant aquest dimarts ‘La Moratilla’, una finca d'oliveres de 7.000 metres quadrats situada en Villanueva del Arzobispo (Jaén) i propietat de l'empresari de l'oliva de Villacarrillo que està sent investigat per les desaparicions, el 2013 i 2021, de dos temporers africans quan treballaven per a ell, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica.

Les perquisicions se centren a trobar els cadàvers del malià Tidiany Coulibaly i del senegalès Ibrahima Diouf, d'acord amb les fonts consultades per aquest mitjà. Els investigadors estan pentinant el terreny amb georadar i amb ajuda de gossos especialitzats a detectar sang i altres restes biològiques.

És la primera vegada que l'UCO rastreja aquest olivar, situat a tot just 15 quilòmetres de la casa de Villacarrillo on es perd, amb vuit anys de diferència, la pista dels dos jornalers després que tots dos discutissin amb el seu patró, Ginés Vicente, pel mateix motiu: les seves pèssimes condicions laborals.

No treballaven allí

Es tracta d'un registre clau per a la recerca, ja que ni Tidiany ni Ibrahima van treballar mai a 'La Moratilla', per la qual cosa, si aparegués alguna resta biològica l'empresari hauria d'explicar aquesta troballa, segons expliquen les mateixes fonts.

Es dona la circumstància que, fa gairebé nou anys, el gener de 2014, els investigadors ja van trobar en aquesta finca unes orelleres de Tidiany, el primer desaparegut. A més, Elton, el gos de la Guàrdia Civil que va col·laborar per a trobar el cos de Diana Quer, va marcar restes biològiques del jove malià en una olivera pròxima al lloc en què van trobar la peça del desaparegut.

Aquest nou registre s'emmarca dins de les diligències que l'UCO i el jutjat d'instrucció 1 de Villacarrillo realitzen des de setembre i en les quals el principal investigat continua sent Ginés Vicente, que ja va anar a judici, acusat de segrestar i fer desaparèixer a Tidiany Coulibaly en 2013.

Llavors, l'Audiència de Jaén el va absoldre d'aquest delicte per falta de proves, però el va condemnar per explotar a diversos immigrants de la seva quadrilla als quals, segons la sentència, "va enganyar i va abusar d'ells, aprofitant que eren immigrants estrangers, alguns d'ells sense papers i que no coneixien bé el nostre idioma". El patró també va ser condemnat per un delicte d'obstrucció a la justícia.

Finca 'El Molinillo'

La Guàrdia Civil fa dos mesos que registren diverses propietats de l'empresari a la recerca dels cadàvers de Ibrahima i de Tidiany. Entre elles, el setembre passat els agents van revisar una altra finca del patró coneguda com 'El Molinillo' i on treballaven agafant olives els dos temporers.

El Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil també va registrar a fons un garatge en el qual, segons les perquisicions, es va perdre el rastre de Ibrahima. A més, van buscar amb georadar a la casa on s'allotjaven els immigrants i un pou que hi ha al pati d'aquest habitatge.

Com va avançar CAS OBERT, el passat 3 de novembre agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil també van inspeccionar unes piscines naturals en Mogón (Jaén), per al que van buidar una bassa i van repassar el fons de llot, pam a pam, ajudats per quatre bussos i d'un detector de metalls.