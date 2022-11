Un nadó d'un any i mig ha donat positiu en consum de cocaïna i el seu pare ha estat detingut per la Guàrdia Civil a Cocentaina (Alacant). La mare va notar que la nena tenia un comportament estrany quan la seva parella, de qui fa un temps que està separada, la va tornar després de gaudir del règim de visites pactat entre tots dos després de la ruptura de la relació sentimental.

Davant el temor que la petita estigués desenvolupant els símptomes d'alguna malaltia, la mare va decidir portar-la a Urgències de l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi. Va ser allà on els metges la van explorar, sotmetent-la a diverses proves i fent-li una analítica d'orina. El resultat va confirmar el positiu en intoxicació per drogues. Concretament en consum de cocaïna. Cosa que la mare sospitava, segons han indicat a aquest diari fonts policials.

Pel que sembla la quantitat de droga ingerida hauria estat molt reduïda, per la qual cosa no va ser necessari hospitalitzar la petita, sotmetre-la a cap tractament mèdic ni fer-ne un seguiment els dies següents sobre l'evolució de la seva salut. De fet, en aquests moments es troba en perfecte estat.

Els fets van passar dissabte a la matinada i, tan bon punt la seva filla va rebre l'alta mèdica, la mare es va posar en contacte amb la Policia Local de Cocentaina per denunciar els fets. Un cop elaborades les diligències de prevenció en seu policial, el cas va ser derivat a la Guàrdia Civil els agents de la qual, després de les oportunes investigacions, la recopilació de proves i una vegada formalitzada la corresponent denúncia, va procedir a l'arrest del pare del nadó l'endemà acusat de la presumpta comissió d'un delicte d'abandonament de menor.

Hores després va ser posat en llibertat mentre les diligències eren lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 d'Alcoi, el titular del qual està estudiant el cas de forma detallada abans de prendre una decisió. Hi ha molts dubtes sobre aquest assumpte. Es desconeix com va tenir contacte la nena amb la droga i com la va poder ingerir de forma accidental, tal com apunten tots els indicis.

La Policia Nacional també va detenir fa uns dies a Marbella el pare d'una criatura d'onze mesos que va ingressar a l'hospital en estat crític al resultar intoxicada després d'ingerir cànnabis. La mare de la petita també va resultar arrestada en relació amb la seva presumpta implicació en els fets.

L'home, de 42 anys, va ser arrestat com a presumpte responsable d'un delicte d'abandonament de menor, ja que suposadament hauria vulnerat la seva responsabilitat com a garant de la seva filla, la qual hauria ingerit d'alguna manera cànnabis, segons han determinat els exàmens mèdics practicats a la víctima.

Segons la pediatra que va atendre la petita, els pares haurien portat al servei d'urgències la menor al presentar un quadre de cianosi i desconnexió de diverses hores, possiblement, per la ingesta de cànnabis propietat del progenitor, han assenyalat des de la Comissaria provincial.

Fa quatre anys una parella va ser detinguda per agents de la Comissaria del Cos Nacional de Policia d'Elda i Petrer després que el nadó de tots dos ingressés a Urgències amb una forta intoxicació per cocaïna i cànnabis. Els progenitors, espanyols de 17 i 21 anys nascuts a Elda, van ser arrestats en menys de 24 hores com a presumptes autors d'abandó de menor i lesions.

El nen, que aleshores tenia quinze mesos, va ser traslladat de matinada pels seus progenitors a l'Hospital General Universitari d'Elda. Però, un cop reconegut per la pediatra de guàrdia, i després d'analitzar els resultats obtinguts a les primeres analítiques practicades, es va decidir traslladar-lo ràpidament a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital General Universitari d'Alacant. El seu estat era greu i requeria una atenció mèdica específica i continuada per si evolucionava desfavorablement i entrava en un quadre crític.

Afortunadament, el nadó va respondre al tractament mèdic i, després de romandre una mica més de 24 hores ingressat a l'UCI Pediàtrica, va ser ingressat a planta l'endemà al mateix centre hospitalari.