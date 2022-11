Una veïna de Gijón, A.P.V., de 45 anys, ha estat trobada morta aquest passat dijous quan es procedia al desnonament de l'habitatge que tenia llogada.

Donat l'avançat estat de descomposició, se sospita que la dona podia estar morta des de feia mesos.

Els fets van tenir lloc al carrer Sant Joan, al barri de Contrueces de la ciutat asturiana, al voltant de les 11.20 hores, quan es va presentar a l'habitatge l'autoritat judicial i la Policia Local per a efectuar el desnonament.

La propietària de l'habitatge havia sol·licitat el desnonament després de mesos sense cobrar la renda ni localitzar la inquilina.

Una vegada es va entrar a l'habitatge es va trobar a la dona morta, en avançat estat de descomposició, per la qual cosa Policia Local va donar avís a la Policia Nacional, que s'encarrega de la recerca.

El seu cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal per a realitzar-li l'autòpsia, si bé inicialment no hi havia signes de violència. De moment no s'ha localitzat a cap familiar de la dona morta.