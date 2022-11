«Quadres. Molta vigilància. Velázquez i El Greco. Poca Vigilància: Goya i Rubens i Murillo». Són les notes dels dos activistes de 'Futuro Vegetal' que es van enganxar als marcs de La Maja desnuda i La Maja vestida, de Goya, en el Museu del Prado, el passat 5 de novembre.

La policia els va intervenir un dels plans del museu, on havien anotat detalls de la preparació de l'assalt i l'elecció del quadre per a realitzar la seva protesta contra la cimera del clima i el canvi climàtic. CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha accedit a aquesta documentació, que pot consultar-se en aquest reportatge.

Els dos activistes, de 18 i 21 anys, havien acudit anteriorment al Museu del Prado per a comprovar les mesures de seguretat. Així, en el pla del museu que la policia els va requisar havien anotat com havien de ser els detalls de la seva «acció» per a tenir èxit.

«VIGILANT MIRANT ORDINADOR»

Primer van realitzar anotacions sobre les mesures de seguretat per a entrar en el Prado. Un dels activistes va escriure sobre el pla: «Cinta. Vigilant mirant un ordinador amb càmera», en al·lusió a l'escàner. Però no sembla preocupar-los poder ficar la cola, com així van fer. De fet, anoten: «Jo vaig portar una bossa. Tàper amb menjar. Ampolla metàl·lica amb aigua» per a demostrar que van poder superar l'escàner i el control d'entrada sense dificultat.

Les anotacions estan fetes sobre el foli 1 del plànol del Museu del Prado que es lliura als visitants. Els activistes es fixen en diversos quadres com a possibles objectius. Així, sobre la sala 12, dedicada a Velázquez, escriuen: «Meninas. Molta gent al davant. Vigilància a prop».

Van pensar també a fer la seva acció al costat de 'El Caballero de la mano en el pecho' d'El Greco, a la sala 98. Però allà anoten, a més del nom del quadre, una V (vigilant) i «vigilància» en el passadís on hi ha obres d'El Greco i Tiziano.

ALTRES OBJECTIUS: RUBENS I MURILLO

Els activistes també van estudiar altres objectius possibles per a la seva protesta. Així, van escriure «Poca vigilància» en una zona dedicada a Rubens, on van anotar «Les tres gràcies» i en una altra dedicada a Murillo, on van apuntar «només un vigilant».

Es van fixar també en l'autoretrat de Goya, a la sala 34, del qual van escriure que és «petit, però amb vidre». La majoria dels actes de protesta en museus havien tingut lloc llançant líquids a obres protegides amb vidres. També van escriure en el pla on estava el quadre de 'La família de Carles IV', del pintor aragonès.

«NO HI HA VIDRE»

Finalment, a la cantonada del pla van localitzar, a la sala 38, els quadres que serien els seus objectius. Van escriure sobre el pla: «Maja vestida i nua» i van anotar que hi havia «només un vigilant» per a totes aquestes sales amb obres de Goya, des de la 32 fins a la 38.

Amb totes aquestes dades, els activistes van anotar els avantatges i possibles inconvenients d'enganxar-se als marcs de les 'majas' de Goya. En el document intervingut per la policia es llegeix: «Pros. Poca vigilància. Una persona en diverses sales. Contres. No hi ha vidre. Corda de separació. Fotos?».

El dissabte, 5 de novembre, els dos joves activistes es van enganxar als marcs dels quadres de Goya. Dues persones més ho van gravar i ho van difondre per xarxes socials. Els quatre van ser detinguts i posats en llibertat després de passar la nit en els calabossos. Estan sent investigats per un possible delicte contra el patrimoni historicoartístic.

Del que van comentar, una cosa és segura: «no volíem danyar cap quadre ni l'art, si haguéssim volgut hauria estat fàcil» i una altra és un anunci: «no tornarem al Prado, diguin-li al director que no es preocupi».