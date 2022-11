Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cos a la platja del Bogatell de Barcelona que ha tingut lloc aquest dimecres cap a les sis de la tarda, segons ha confirmat el cos policial. Persones que passejaven per la zona han vist el cadàver surant a l'aigua i han posat el fet en coneixement de les autoritats. De moment no ha transcendit cap dada de la investigació, però sí que la policia no relaciona aquest fet amb la desaparició del jugador de rugbi britànic Levi Davis el 29 d'octubre, el passaport del qual va ser trobat fa uns dies al port de la capital catalana. El jove, de 24 anys, va ser vist per darrer cop la matinada del dissabte 29 d'octubre al pub irlandès 'The Old Irish Pub' de la Rambla de Barcelona.