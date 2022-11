Dos guàrdies civils de Seguretat Ciutadana destinats a Las Palmas i a Granada són els triats per a viatjar a Alemanya aquests mesos, dins del Pla Turisme Segur de l'Institut Armat. Ho fan per a patrullar, per primera vegada, al costat de la policia d'aquest país i dos agents de la Policia Nacional, en ciutats com Dortmund i Soest, que al novembre i desembre reben la visita de milers de ciutadans espanyols.

Un dels agents es desplegarà, des de dilluns que ve i fins a l'11 de desembre, a la 'Ciutat del Nadal' de Dortmund, a la Regió del Nord - Westfàlia, una de les més grans d'Alemanya i que envia més turistes a Espanya cada estiu. El seu mercat ambulant nadalenc compta amb l'arbre de Nadal més gran del món, de 45 metres d'altura i 40 tones de pes, la qual cosa atreu uns dos milions de visitants, molts d'ells hispanoparlants. MAJOR FIRA URBANA D'EUROPA L'altre agent seleccionat per la Guàrdia Civil per a anar a Alemanya ja va provar l'experiència pilot, amb èxit, entre el 2 i 6 de novembre, en la Fira de Tots els Sants de la ciutat de Soest, coneguda per ser la fira urbana més gran d'Europa. Enguany van acudir a l'esdeveniment més d'un milió de persones, entre elles més de 100.000 viatgers procedents d'Espanya, Itàlia, França i altres països europeus. Entre els objectius d'aquest pla d'intercanvi entre cossos policials està el d'oferir un millor servei, en el seu propi idioma, als espanyols que es desplacen a zones d'especial interès turístic, amb motiu d'algun esdeveniment sociocultural important. També, assistir-los si es veuen implicats en algun incident en matèria de seguretat i han de presentar una denúncia. A més, la Guàrdia Civil farà costat als seus homòlegs alemanys realitzant tasques informatives i de prevenció de delictes que solen produir-se en llocs públics i concorreguts. MALLORCA I EL CAMÍ DE SANTIAGO Aquesta espècie d''Erasmus' facilita al seu torn l'intercanvi d'experiències entre policies europees, la qual cosa reforça la col·laboració entre països per a operacions futures. Gràcies al Tractat de Prüm, pel qual els països signants poden fer patrulles conjuntes utilitzant les seves pròpies armes i uniformes, la policia alemanya porta des de 2014 enviant agents al nostre país per a patrullar amb la Guàrdia Civil i, des de 2020, amb la Policia Nacional en llocs emblemàtics i amb gran afluència de viatgers del seu país. Aquest passat estiu, aquestes patrulles mixtes han prestat servei a Mallorca, Eivissa, Chiclana de la Frontera (Cadis) i Fuerteventura. Un altre dels llocs triats per aquestes patrulles és, des de fa anys, el camí de Santiago. I aquest Nadal diversos agents alemanys acompanyaran a la Guàrdia Civil a Tenerife.