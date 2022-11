Els Mossos d'Esquadra han activitat un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que han identificat en el marc de la investigació transnacional contra una organització d'abast mundial especialitzada en estafes financeres massives. La policia catalana va participar en aquesta investigació juntament amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d'Europa. L'eina es pot trobar a l'apartat de Serveis i Tràmits de la web dels Mossos i permet que qualsevol persona consulti si el portal amb el qual ha interactuat o fet alguna inversió consta en aquesta llista. Si el resultat és positiu, el cercador informarà que la web és fraudulenta i recomanarà que la persona interposi una denúncia.

Activem un cercador amb les 476 webs fraudulentes que s’han identificat en el marc del cas Forex d’estafes financeres massives a nivell internacional https://t.co/UDpH5ilyvW



El podeu trobar aquí 👇 https://t.co/o00QmZcScZ pic.twitter.com/s50sQcC3GC — Mossos (@mossos) 24 de noviembre de 2022

Els investigats treballaven amb un equip d'enginyeria informàtica que desenvolupava la part visible a internet, la qual cosa incloïa centenars de webs amb funcionament similar tant pel que fa a les operacions al mercat borsari com en altres ramificacions relatives a la compra de monedes digitals tipus bitcoins o casinos en línia.

En aquest sentit, durant la investigació, coordinada per Eurojust, els Mossos d'Esquadra van detectar centenars de pàgines web fraudulentes que els estafadors utilitzaven per captar les víctimes amb les quals establien els contactes a través dels centres de trucades ubicats en diferents països d'Europa. Entre aquests hi havia Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna. El llistat d'aquestes plataformes es publica ara al web dels Mossos d'Esquadra.

Ara, a través d'un cercador, les persones que ho vulguin podran comprovar si les webs amb les quals han pogut interactuar o realitzar suposades inversions formen part d'aquesta investigació. Es calcula que a tot l'estat es podrien haver estafat més de 17.000 persones.

Els Mossos han alertat que el fet que un portal no aparegui en el llistat d'aquesta eina «en cap cas representarà que la web sigui segura per dur a terme inversions, sinó que significarà que no ha estat encartada en aquesta investigació».

En tots els casos es recomana a la ciutadania consultar els organismes oficials reguladors estatals i europeus com per exemple la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), organisme des del qual també es publiquen periòdicament webs que operen amb irregularitats o sense cap mena de regulació.

Investigació activa

La investigació del cas Forex, que s'ha dut a terme durant els darrers quatre anys, continua activa. Els investigadors continuen fent gestions sobre el que ha suposat l'estafa financera més gran investigada fins ara.

Fins al moment el balanç del dispositiu policial que es va dur a terme el 8 i 9 de novembre a Albània amb una trentena d'agents dels Mossos i la Guàrdia Civil, és la desarticulació de l'organització criminal, amb sis centres de trucades desmantellats, detinguts dos dels màxims responsables de l'organització i intervinguts 155 ordinadors amb informació molt valuosa per a la investigació.