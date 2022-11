Pearl River és una petita localitat a Louisiana (Estats Units) on mai sol passar res. Per aquesta raó, el tràgic succés ocorregut a l'interior d'una església ha commocionat la població: l'exrector Travis Clark ha estat declarat culpable per practicar un trio sadomasoquista amb dues prostitutes en ple altar de l'església de Sant Pere i Sant Pau. I no, no és el guió d'una pel·lícula d'Àlex de l'Església, per més que ho sembli.

Si bé ara ha transcendit aquest relat, els successos van tenir lloc l'any 2020, i si no fos per un transeünt que es trobava passejant pel carrer a altes hores de la matinada, no ens hauríem assabentat. Aquesta persona es va estranyar en veure la llum de l'església encesa i va treure el cap per la porta. En aquell moment, va comprovar que el capellà estava practicant sexe sadomasoquista amb dues prostitutes, Mindy Dixon i Melissa Cheng, les quals van ser detingudes immediatament per la policia amb el religiós. Això sí, abans van provocar sense voler-ho un incendi que va destrossar part de l'altar... L'ex sacerdot, que ara té 39 anys, va confirmar que va fer aquesta obscenitat a l'interior d'un temple religiós, i va ser acusat juntament amb les prostitutes de diversos delictes: practicar relacions sexuals en un lloc públic i vandalisme. La condemna? Per a Travis Clark, tres anys de presó que han estat commutats per 3 anys de llibertat vigilada; les prostitutes, però, només 2 anys de presó cadascuna (una altra vegada commutades per llibertat vigilada) acusades d'un delicte de vandalisme.