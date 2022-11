La Guàrdia Civil ha participat en l'operació internacional Desert Light a través de la qual s'ha desarticulat un supercàrtel que controlava gran part del mercat de la cocaïna a Europa. L'operació ha estat coordinada per l'Europol i també hi han participat agències policials de Països Baixos, França, Bèlgica i Dubai. Aquesta organització havia establert la seva base en aquests països, coincidint amb els ports europeus més importants considerats com al principal portal d'entrada d'estupefaents al continent europeu. En l'operació s'han intervingut 30 tones de cocaïna i s'han detingut 49 persones a l'estat espanyol, França, Bèlgica, Països Baixos i Dubai. A l'estat, l'operatiu s'ha desenvolupat a Barcelona, Màlaga i Madrid.

Des de Dubai, els coneguts com a 'Senyors de la Droga' controlaven i dirigien les activitats criminals de diferents cèl·lules d'aquest entramat. Entre el 8 i el 19 de novembre es van dur a terme accions conjuntes en diversos països europeus i Dubai. Es van fer de manera simultània amb l'objectiu de desarticular l'estructura logística i els caps de la banda. Set dels 49 arrestats són considerats objectius d'alt valor, d'acord amb l'Europol. També hi han participat agencies policials dels EUA, Regne Unit i Bulgària. A l'Estat, la Guàrdia Civil ha portat a terme l'operació Faukas, que s'ha concentrat en actuacions a Màlaga, Madrid i Barcelona. Es van fer de manera simultània el 8 de novembre. El resultat va ser la detenció de 15 persones, entre les quals tres d'alt valor. Del total, dos dels arrestos van ser a Dubai i un tercer a Màlaga. En total es van fer més de 21 registres en domicilis i empreses relacionades amb aquesta organització criminal. L'operació es va iniciar quan la Guàrdia Civil va interceptar un contenidor al port de València al març del 2020 mitjançant el qual es volien introduir 698 kilos de cocaïna. Llavors no es va fer cap detenció però aquest fet va donar lloc a un intercanvi d'informació amb agències policials d'altres països i es van identificar les persones responsables de la introducció del contenidor. També es va esbrinar que provenia de Panamà. Durant la investigació, s'ha comprovat com s'havia establert a l'estat espanyol una organització criminal que estava introduint contenidors amb cocaïna al seu interior a través dels ports de Barcelona, València i Algecires. Aquesta havia format un complex entramat societari d'inversions immobiliàries a la Costa del Sol, per tal de blanquejar els beneficis. Així, s'ha pogut identificar el líder de la banda, un ciutadà britànic vinculat a la Costa del Sol i que va haver d'abandonar Espanya per un intent de segrest. Es va traslladar a Dubai, des d'on continuava dirigint i coordinant les activitats de l'organització, mantenint contactes i negocis amb els 'Senyors de la Droga'. La Guàrdia Civil va identificar també al proveïdor de la droga en origen, un ciutadà panameny també instal·lat a Dubai. Implicat un treballador del port de Barcelona L'organització de l'estat espanyol tenia dues estructures clarament diferenciades. D'una banda la que s'encarregava de l'extracció de la droga dels ports i de l'altra una responsable del blanqueig de capitals a través de societats Real Estate. La primera d'aquestes estaria situada entre Barcelona i Màlaga, amb influència directa sobre el port barceloní. La formaven dos ciutadans d'origen búlgar, un d'ells considerat com d'alt valor per l'Europol. Tres eren d'origen espanyol, un d'ells treballador del port, responsable de l'entrada i sortida dels vehicles. L'altra part estaria formada per persones de confiança del líder de l'organització criminal i tenia el centre neuràlgic a la Costa del Sol. Allà haurien adquirit bens mobles i immobles per valor de 24 milions d'euros, introduint-los així en el circuit econòmic legal.