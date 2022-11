Kyle Lewis, un nen que acabava de complir 5 anys, ha mort en braços dels seus pares al Regne Unit després d'empassar-se una xinxeta. El succés va tenir lloc fa un mes, el 28 d'octubre passat, quan el petit Kyle, que sis dies abans havia celebrat el seu cinquè aniversari, es va empassar una xinxeta.

El petit va haver de ser reanimat quatre vegades en un hospital de Leeds, al comtat de Yorkshire, al nord d'Anglaterra, però malgrat els esforços dels metges va morir tres dies després per les lesions produïdes per les parades cardiorespiratòries. El nen tenia entre el 90 i el 95% del cervell danyat, segons publica el diari britànic 'The Star'.

«Trencats» de dolor

Després de múltiples convulsions i una pujada de la temperatura, va morir en braços dels seus pares, Emma i Mark Lewis, que estan «trencats» de dolor. «Ni tan sols puc explicar com em sento. Estic trencada més enllà de les paraules. No sembla cert. No vull que sigui cert. El van mantenir amb suport vital fins que vam estar preparats per acomiadar-nos», explica el diari. «Però mai s'està preparat per a alguna cosa així», afegeix.

Amics de la família van crear el dia 4 passat una web per recaptar fons per al funeral del Kyle. «Cap pare hauria d'haver d'enterrar el seu fill i lluitar alhora per trobar els diners per fer-ho», diu el text que acompanya la petició, que 24 dies després de la seva creació tenia 2.595 lliures esterlines recaptades (gairebé 3.000 euros).