El jutjat d'Instrucció número 1 de Balaguer ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut dilluns a Artesa de Segre (Noguera) per calar foc a la seva dona després de ruixar-la amb líquid inflamable mentre dormia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la causa està oberta per delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'individu, de 39 anys, cap a les quatre de la matinada, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un incendi en un pis del centre d'Artesa. La dona va patir cremades en un 18% del cos i va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Segons recull l'escrit de la jutgessa, els fets van tenir lloc a les quatre de la matinada, quan els serveis d'emergències de la Generalitat van rebre una trucada que informava de l'incendi i indicava que hi havia una persona ferida. Els Mossos van arribar a l'indret i la víctima els va explicar que la seva parella li havia llençat algun tipus de líquid inflamable, l'havia encès deliberadament i havia fugit corrents.

La dona està ingressada a l'hospital Vall d'Hebron amb cremades en un 18% del cos amb diferents graus d'afectació. Els Mossos li van prendre declaració a l'hospital, i la dona va demanar una ordre de protecció. Segons va explicar, a les 11 de la nit del diumenge 27 se'n va anar a dormir i poc després va veure com l'home entrava a casa i li regirava la bossa, com ja havia fet en altres ocasions per agafar-li diners per comprar drogues.

En acabat va marxar i ella es va posar a dormir un altre cop. Més tard l'home va tornar i, segons la víctima, va posar la nevera darrere la porta. Va notar com li llençava un líquid a la cara i va sentir com cridava que no s'encenia i que la volia matar. Ella es va aixecar atemorida i va veure com agafava acetona i li tornava a llençar a la cara, alhora que deia que ara sí que la mataria i que volia cremar-ho tot.

La dona recorda que es va poder treure el jersei que duia i que l'home la va agafar pel coll i la va escanyar. No recorda com va baixar les escales, però sí que l'home la va estirar mentre li deia que marxessin, que ell també s'estava cremant.

L'escrit de la jutgessa recull també testimonis de veïns de l'immoble que relaten que la parella es discutia sovint, principalment perquè l'home sempre reclamava diners a la dona. Una de les testimonis també explica que va veure la dona, la nit dels fets, amb la cara i els cabells cremats, mentre l'home estava al seu costat, segons diu, impassible.

El pis va quedar completament calcinat i els Bombers van detallar després d'apagar les flames que els balcons i la finestra estaven tancats, que hi havia una clau posada, però la porta estava tancada de cop i que darrere la porta hi havia una nevera que impedia l'entrada.

El text, que cita l'atestat dels Mossos d'Esquadra, recull també que alguns dels veïns van haver d'abandonar l'edifici per la canalera exterior. Quan els Mossos van arribar, l'home havia marxat, i va ser detingut tres hores més tard a casa d'un conegut, al mateix domicili.

L'home ha declarat davant la jutgessa que la nit del 27 va discutir amb la dona, i que per aquest motiu va acabar marxant del pis. Ha assegurat que quan va tornar va veure l'incendi. Segons el seu testimoni, va intentar apagar les flames de la cara i els cabells de la dona, i després la va agafar en braços per treure-la al carrer. Alhora ha afirmat que quan va veure que la dona l'acusava dels fets, ell va decidir marxar perquè no volia més problemes. Segons la jutgessa, la declaració de l'home ha estat «imprecisa» i ha mostrat «contradiccions en diferents punts».

(Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112)