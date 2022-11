Un temple de Tailàndia habitat per quatre monjos s'ha quedat buit després que tots els religiosos donessin positiu per drogues i fossin enviats a un centre de desintoxicació, segons han indicat aquest dimarts fonts de la policia tailandesa.

Tot va començar amb una operació rutinària. Els policies es van presentar divendres al temple Sap Kaset Nok, situat al municipi de Bueng Sam Phan, a la província central tailandesa de Petchabun, i van realitzar proves de drogues a l'abat del temple i als tres monjos, que van donar positiu en vidre.

De fet, un portaveu policial ha assenyalat que el governador de la província ha ordenat que els religiosos, expulsats del monacat, vagin a un centre de desintoxicació, tot i que no s'han presentat càrrecs contra ells.

Tailàndia té un greu problema de drogues, principalment a causa de la metamfetamina, situació que ha empitjorat des del cop d'Estat a la veïna Birmània, d'on procedeix gran part del trànsit d'estupefaents.

El portaveu policial a Bueng Sam Phan ha afirmat que executen batudes en escoles, temples i comunitats per localitzar addictes i ajudar-los a rehabilitar-se.

A Tailàndia el 90% dels tailandesos professa el budisme i al país hi ha uns 30.000 temples i 300.000 monjos, segons dades de les autoritats. Tot i això, a diferència del sacerdoci a les esglésies cristianes, els budistes poden ordenar-se durant períodes curts de temps, tot i que també hi ha els qui es fan monjos per a tota la vida.

En els últims anys hi ha hagut grans polèmiques a Tailàndia amb alguns monjos per no complir les normes monacals d'austeritat i viure amb luxes; fins i tot alguns han estat implicats en escàndols sexuals o de drogues, com el 2013, quan 32 monjos budistes van ser expulsats de monestirs de Tailàndia per consumir drogues.