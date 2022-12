Un home correcte, educat, intel·ligent, "encantador". També, un assassí de cinc dones, condemnat per violar a una altra i que ho va intentar amb dues més. Carmen Balfagón, degana del Col·legi de Criminòlegs de Madrid, recorda així per a CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica, grup editorial al qual pertany Diari de Girona, la seva trobada a la presó amb Joaquín Ferrándiz Ventura, que ja gaudeix de permisos penitenciaris i recuperarà la llibertat el pròxim estiu.

Balfagón va acudir a la presó d'Herrera de la Manxa (Ciudad Real) per a entrevistar-se amb Joaquín Ferrándiz com a part d'un estudi sobre els principals assassins i psicòpates espanyols que havia posat en marxa la Universitat Camilo José Cela de Madrid. Chimo Ferrándiz ja complia la condemna de 69 anys de presó per matar a Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Francisca Salas i Amelia Sandra García quan va acceptar entrevistar-se amb l'advocada i criminòloga.

Els seus motius per a matar

"Des del meu punt de vista, -recorda Balfagón- no s'havia treballat prou amb ell. Es va comportar com una persona correcta, educada. És intel·ligent, em va comentar que no s'estava fent una intervenció adequada amb ell de cara al fet que no tornés a reincidir quan sortís de presó". De fet, Ferrándiz va matar a cinc dones després de complir sis anys de presó per violar a una jove.

En la seva trobada amb la criminòloga, Ferrándiz semblava frustrat perquè ningú havia tractat d'endinsar-se en la seva ment, de conèixer els seus motius per a matar, cosa que ni tan sols ell sabia amb certesa. "Ell volia que jo li digués per què havia comès aquests fets, deia que a la presó no l'havien estudiat, que no sabia per què havia fet el que havia fet".

El 'Ted Bundy' espanyol

Balfagón defineix a Ferrándiz com "el Ted Bundy espanyol", en al·lusió a l'assassí en sèrie nord-americà que va ser condemnat a la pena de mort i executat per l'assassinat de 38 dones en els anys setanta del segle passat. Com Ferrándiz, Bundy, un tipus atractiu i encantador, sortia a caçar dones en el seu cotxe. Es col·locava un braç en cabestrell i els demanava ajuda per a carregar alguna cosa en el vehicle. Llavors, les segrestava.

Ferrándiz, que porta a la presó des de 1998 i sortirà el pròxim estiu, no havia participat en cap teràpia per a violadors ni tampoc havia estat examinat per a analitzar les seves motivacions per a matar. Balfagón creu que hauria d'haver estat examinat per experts: "Aquesta persona que ha assassinat a cinc dones no pot anar a una teràpia generalista. No tenim tants assassins en sèrie a Espanya i caldria estudiar-ho de manera individual. Primer, la seva motivació, per què matava. Després, aplicar teràpies específiques".

La veterana criminòloga, que va ser pionera en tractament de menors delinqüents, recorda que Ferrándiz es va mostrar "encantador" en el cara a cara que va tenir amb ella. "Era un tipus atractiu, una persona formada, correcta, estava estudiant en la presó. Estava tranquil a la presó, havia acceptat que el que havia fet tenia un retret social".

Risc de reincidència baix

La setmana passada, el diari Mediterrani, del Grup Premsa Ibèrica, va revelar que Joaquín Ferrándiz ja gaudia de permisos de sortida de la presó de quatre i sis dies. Chimo, com l'anomenaven els seus amics, participava d'un programa de reinserció d'un orde religiós al qual pertany el rector de la presó d'Herrera de la Manxa.

Els experts de la presó han determinat que el risc que reincideixi quan recuperi la llibertat és baix. El descriuen com un home responsable i tranquil, educat, obedient i pacífic.

En aquest sentit, Carmen Balfagón considera que "amb l'edat, ja complirà 60 anys, potser s'ha diluït la motivació que tenia per a atacar a les dones. En el meu criteri, Ferrándiz odiava a una antiga nòvia i cada vegada que atacava a una dona l'atacava a ella. Potser aquest odi, aquesta motivació per a matar, s'hagi diluït amb el pas del temps i els anys de presó", confia.