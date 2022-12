Un policia local en pràctiques de Rocafort (València) va clavar un cop de puny a l'estómac a un jove hondureny després de dir-li: «Vas de xulo, sou tots iguals, t'enviaré al teu país». El jove, que passejava amb el monopatí per Burjassot el 17 d'octubre i va ser retingut per diversos agents, ha denunciat aquesta agressió, que va ser gravada per diversos veïns.

En el vídeo es pot apreciar que el jove no ofereix resistència durant la retenció i es recargola de dolor després del cop. Després de l'agressió, la policia li ha incoat una sanció per estada irregular al país i una altra proposta de sanció per tinença de drogues, una cosa que ell nega.

L'alcalde de Rocarfot, Rafael Ferrando, ha assegurat que «actituds com aquesta són intolerables en el nostre municipi», i que s'obrirà un expedient al policia local en pràctiques identificat com a autor de l'agressió. Ha remarcat que «conductes com aquesta no es poden tolerar de cap manera».

A la matinada del 17 d'octubre passat, J. E tornava a casa seva en monopatí després de passar una estona amb els seus amics i va veure diversos policies fent un control d'alcoholèmia al carrer Mariano Ribera de Burjassot. Assegura que va seguir el seu camí, però en passar al costat dels agents el van parar i li van indicar que es tragués els cascos. Llavors li van preguntar si portava una cosa que el comprometés, «els vaig dir que un grínder i el vaig entregar traient-lo de la ronyonera», explica en la denúncia.

L'afectat explica que van començar a escorcollar-lo i un policia el va començar a empènyer cap a una cantonada. El jove es va molestar amb la seva conducta i li va indicar que «si volia que em mogués que m'ho digués sense necessitat d'empènyer-me». Es va col·locar de braços plegats contra la paret a la qual el va empènyer l'agent. Llavors, segons diu, el mateix policia va començar a insultar-me; «vas de xulo, sou tots iguals, t'enviaré al teu país». Després d'això li va preguntar per uns nois hondurenys amb qui havien tingut un problema el dia anterior; «li vaig contestar que no els coneixia i em va amenaçar: 'si te'n clavo una, no me l'aguantes'». La víctima ha acudit al Programa d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de València Acull per denunciar els fets.

El jove assegura que malgrat això es va mantenir tranquil (com es veu en el vídeo) però l'agent «va fer un ràpid moviment amb una mà, em va separar els braços i em va donar un fort cop de puny a l'estómac». El cop el va deixar sense aire, el va fer cargolar-se de dolor i va acabar vomitant. També critica que «vaig demanar aigua a un dels policies, però no me la va donar i em va dir en to irònic 't'has descuidat'».

La policia local de Rocafort es trobava en aquest carrer, ja que es tracta d'un límit de la localitat i en aquells moments els agents de Burjassot no comptaven amb un alcoholímetre, segons asseguren fonts policials.

EXPULSIÓ DEL PAÍS

Després de la retenció li van ordenar quedar-se quiet mentre arribaven els seus companys, que el van fer firmar la citació per a aquell mateix matí amb la Brigada d'Estrangeria de Burjassot per iniciar-li el procediment per estada irregular «com vaig saber quan em vaig presentar», diu. Quan se'n va anar la policia, diversos veïns que van presenciar l'agressió van baixar per veure com estava, segons expliquen.

A la comissaria li van notificar que el seu procediment contempla l'expulsió o sanció de 501 a 10.000 euros i una proposta de sanció greu en aplicació de la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, també coneguda com a 'llei mordassa'. L'esmentat article castiga el consum o la tinença de drogues tòxiques. El jove ho nega i assegura que «tan sols tenia un grínder buit que en cap moment vaig mirar d'ocultar».

València Acull, entitat que va atendre el noi, denuncia que les conseqüències que fos detingut en un control policial són «haver patit violència, la possibilitat de ser expulsat i imposar-li una abundant multa, a més de la retenció del seu passaport i l'obligació de presentar-se cada mes i una proposta de sanció per tinença de drogues que no li van comunicar en el moment i que ell nega». Per a l'entitat, l'actuació «és un exemple de racisme institucional».

L'entitat denuncia que la policia «havia parat minuts abans un conductor espanyol borratxo que van tractar amb respecte, segons asseguren els testimonis». Tanmateix, remarquen, al noi van acabar pegant-li i el van retenir únicament pel seu aspecte perquè la seva única possible infracció és que anava amb els cascos escoltant música mentre es desplaçava amb el monopatí. Per a València Acull, «ni que s'hagués dirigit de males maneres a la policia es justifica que el colpegi perquè, com s'aprecia en el vídeo, no ofereix cap mena de resistència ni actitud agressiva o amenaçadora i tampoc mira de fugir». En resum, denuncien que «hi va haver racisme en la causa de la seva identificació i violència en l'actuació policial».