Ablaye Mboup, el senegalès ingressat a l’Hospital Costa del Sol de Marbella (Màlaga) amb una malaltia terminal i que va complir l’última voluntat d’acomiadar-se del seu fill gran, ha mort la matinada d’aquest diumenge junt amb el seu primogènit al centre sanitari.

Un dels infermers que el va tractar, Pablo Guardado, ha relatat a Efe les últimes hores de vida d’Ablaye, en les quals el senegalès «feia diversos dies que treia forces de no sabem on», amb una tensió «molt baixa» i «molt decaigut, però tranquil» junt amb el seu fill, «que no s’ha separat d’ell en cap moment» des que va arribar a Espanya gràcies a una campanya que va agilitar la concessió del seu visat.

«Ahir al matí –dissabte– va començar amb dificultat respiratòria i signes de patiment», i per això els metges van començar a témer-se el pitjor –ha explicat Guardado–, cosa que va fer que el seu cardiòleg, Rafael Bravo, que estava de descans, anés a veure’l a l’hospital pel vincle especial que tots dos tenien.

«A les 1.30 de la matinada Ablaye es va apagar», ha lamentat l’infermer, que ha explicat que, tot i que el seu fill s’ho esperava, a la tarda estava plorant perquè no volia que el seu pare patís i ara està iniciant els contactes per intentar repatriar el cos del seu parent al Senegal.

«Implicació emocional»

El sanitari ha manifestat que el personal de l’hospital està «afligit» a causa de la «implicació emocional» que han tingut amb Ablaye, que va estar ingressat més d’un mes i mig, que havia fet de la unitat de cardiologia «la seva família» i que s’havia convertit en «el pacient de tots».

Després de diversos mesos de gestions amb diferents administracions, finalment el Consolat d’Espanya a Dakar va facilitar fa unes setmanes a Cheikh, el més gran dels tres fills d’Ablaye, un visat de tres mesos per viatjar a Espanya i poder acompanyar el seu pare en els seus últims dies de vida.

"LO CONSEGUIMOS: Tu firma ha servido… y MUCHO. ¡Ablaye y su hijo Cheik están juntos!", ha dicho Pablo, creador de la petición https://t.co/KKLBPjW7jv.



▶️ Lee y comparte su mensaje: https://t.co/NZ3WIWvSFX pic.twitter.com/BHnZTTCcH2 — Change.org España (@change_es) 22 de noviembre de 2022

Ablaye, que tenia 60 anys i vivia sol a Espanya, tenia una malaltia rara anomenada ‘hipertensió arterial pulmonar’ que li provocava fatiga, marejos, acumulació de líquid a l’abdomen, pèrdua de pes i problemes de cor, entre altres símptomes, per la qual cosa els metges li auguraven pocs dies de vida.

L’última voluntat d’Ablaye era poder veure per última vegada el més gran dels seus tres fills, Cheikh, que té 28 anys i treballa com a fuster a Dakar, on viuen també la seva dona i els seus altres dos fills, un desig que finalment va poder complir-se.

Aquest retrobament ha sigut possible gràcies al personal sanitari de l’Hospital de Marbella, entre ells l’infermer Pablo Guardado, que va impulsar una petició a través de la plataforma Change.org per aconseguir agilitar l’obtenció del visat per al fill d’Ablaye, una demanda que va obtenir més de 63.000 firmes.