El jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona ha decretat aquest dilluns a la tarda presó provisional sense fiança per a un dels dos detinguts per la mort d’un home trobat esquarterat en un contenidor de la capital catalana dimarts passat. L’home és un irlandés de 51 anys. L’altre arrestat, ucraïnès de 31, ha quedat en llibertat provisional, ja que cap part n’ha demanat l’ingrés a presó. La magistrada instructora els ha pres declaració aquest dilluns i ha ordenat la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i compareixences periòdiques al jutjat al segon arrestat. La causa, que no està secreta, està oberta per homicidi.

El tors, sense cap ni extremitats, va aparèixer dimarts passat en un contenidor de l'Eixample de Barcelona, a la cantonada del carrer Casanova amb l'avinguda Roma. En el marc de la investigació es va localitzar un domicili de la ciutat amb indicis que el relacionarien amb la possible mort violenta de la víctima. La investigació segueix oberta. De fet, el mateix dimarts, tant el contenidor on van trobar-se les restes humanes com els altres que hi havia al costat van ser traslladats a dependències policials per sotmetre'ls a diverses analítiques. La troballa va tenir lloc poc abans de les 11 del matí del dimarts 29 de novembre quan un drapaire va trobar una maleta que contenia un tors d'un home a l'interior d'un contenidor de rebuig ubicat a la cantonada entre els carrers de Casanova i l'avinguda Roma. L'home va apropar-se a l'estanc on habitualment compra tabac i va alertar al botiguer, segons va explicar la persona que regenta l'estanc a l'ACN. Tots dos van anar a comprovar-ho al contenidor i van alertar una ambulància que passava pel carrer. El personal mèdic va ser el que va avisar els serveis municipals que informar els Mossos. Dos detinguts relacionats amb el cadàver trobat en un contenidor de l'Eixample de Barcelona La comitiva judicial al complet, amb la magistrada, el lletrat, el fiscal i el forense, van desplaçar-se al lloc per fer les diligències corresponents i procedir a l'aixecament del cadàver. Posteriorment, tres camions de neteja van endur-se tota la bateria de contenidors perquè els Mossos d'Esquadra procedissin a examinar-los. El cas està en mans del jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona.