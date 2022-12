"Fuck 7" o "Fuck de siete". Va ser el que va cridar el jove assassí abans d'obrir foc amb una pistola contra en William, un jove de 15 anys, el diumenge a la nit en un parc infantil del barri de Villaverde, a Madrid. Així ho van escoltar diversos testimonis de l'assassinat, segons ha sabut Cas Obert, el canal de successos de Prensa Ibèrica, grup editorial de Diari de Girona.

Set és el número simbòlic que usen els integrants de la banda dels Trinitarios. "Fuck set" ('Fot als set' o 'Que es fotin els set') és un dels crits de guerra que llancen els integrants de la banda rival, els Dominican Don't Play (DDP), abans d'atacar. El jove assassinat, de fet, tenia "apunts" (com es coneix en argot policial) que el vinculaven amb els Trinitarios.

Assassí encaputxat

La Policia tracta de localitzar a l'assassí, un home jove, possiblement menor d'edat, que anava encaputxat i amb mascareta negra, jaqueta negra i sabatilles d'esport vermelles, el color favorit dels DDP. Després de disparar a en William i a un amic, que va tractar de defensar-lo, va sortir fugint cap a la boca de metro de Sant Cristòfor.

És el cinquè assassinat comès a Madrid en aquest any vinculat a la guerra entre les dues principals bandes llatines que lluiten pel territori en diferents barris de la capital. Tres d'aquests assassinats es van cometre al barri de Villaverde, alguns dels parcs del qual, pistes de bàsquet i pisos abandonats són llocs de disputa entre les dues bandes. "Les seves mares i ells viuen allà; es veuen gairebé cada dia", expliquen fonts policials. En William, de fet, va ser assassinat a la porta de la seva casa.

Amb pistola

És el primer crim vinculat directament a bandes llatines que es comet amb una arma de foc a Madrid, fet que preocupa els investigadors. Els anteriors havien estat amb matxets i ganivets. Així, un altre jove de 15 anys, Jaime Guerrero, àlies Pepe, va ser assassinat per un integrant dels DDP el 5 de febrer al carrer Atocha com a represàlia per deixar el grup i formar part dels rivals.

En venjança per aquest crim, diversos Trinitarios van matar a l'abril Alejandro Carmona, àlies El Pérez, un jove de 18 anys a qui acusaven de ser l'assassí de Pepe.

Bandes formades per menors

Els dos grups rivals van néixer a la República Dominicana, però el 90 % dels seus integrants ja tenen nacionalitat espanyola. Molts són fills i fins i tot nets d'immigrants que van arribar a Espanya buscant una vida millor. L'edat mitjana dels seus integrant a Espanya ja ha baixat fins als 13 o 14 anys. El més jove dels detinguts a Madrid el 2022 té només 11 anys.

Des del final de la pandèmia, els dos grups es busquen, es reconeixen i es repten al carrer, però també a les xarxes socials. Recluten menors d'edat en parcs, instituts i per Instagram. Els DDP utilitzen el número 3 i el color vermell; els Trinitarios, el número 7 i el color verd. Fins ara usaven matxets i ganivets; des del diumenge, pistoles.