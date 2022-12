Acusat un entrenador de futbol femení de violar de forma continuada a una menor del seu equip

Va arribar el 2008 a Espanya amb els seus pares i els seus germans des del seu país d'origen, el Marroc, i es van establir a Sant Joan Despí. Ni ella ni la seva família sabien parlar castellà. Al cap de poc temps, la menor va començar a jugar a futbol i va conèixer al que llavors era entrenador de l'equip cadet femení de Levante Les Planes, Franciso R. T. A poc a poc, aquest es va interessar per aquesta jugadora menor d'edat i es va guanyar la confiança dels seus progenitors. Està previst que dimarts que ve l'acusat -que també la va entrenar al Molins de Rei i en el Fontsanta Fatjó de Cornellà- sigui jutjat en l'Audiència de Barcelona per presumptament violar diverses vegades entre el 2013 i 2014 a la qual era la seva jugadora. La noia va intentar després suïcidar-se en dues ocasions, segons publica el Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El fiscal reclama per a Francisco R. T. 15 anys de presó per un delicte continuat de violació i altres dos anys de presó per apropiació indeguda, al suposadament haver-se apoderat dels diners ingressats en un compte que va obrir amb la jove. L'acusació pública també sol·licita per al processat inhabilitació especial per a l'exercici professional relacionat amb menors durant sis anys, la prohibició a acostar-se a la víctima, l'obligació de participar en programes d'educació sexual i el pagament d'una indemnització de 57.000 euros.