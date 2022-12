Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència que s'ha produït aquesta matinada de dissabte a la zona d'oci nocturn de Salou. Un noi que dormia a l'interior d'un cotxe per evitar conduir begut ha estat apallissat per un grup de joves, que li han trencat els vidres del vehicle i li han robat mòbil i cartera, segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN de fonts policials. L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 04.45 hores la cruïlla entre l'avinguda del Pla de Maset i el carrer de Torremolinos. El jove atonyinat ha rebut diversos cops de puny a la cara i ha estat atès pel SEM, mentre que els Mossos ja han pogut detenir un dels autors de l'assalt, un menor de 17 anys, i busquen altres implicats.

Segons la denúncia, el jove agredit havia sortit de festa per la zona d'oci nocturn de Salou i, per evitar conduir begut, s'havia quedat a dormir dins el seu cotxe, estacionat a l'aparcament del Pla de Maset. En un moment de la matinada, el noi ha sentit sorolls i s'ha adonat que un grup de joves li havien trencat els vidres del vehicle per robar a l'interior. S'hi ha resistit, però ha rebut diversos cops de puny a la cara i finalment els agressors han marxat amb el mòbil i la cartera del noi.

Gràcies a la descripció dels atacants facilitada per la víctima, i la col·laboració dels vigilants de seguretat de la discoteca 'La Cage', els Mossos han pogut localitzar i detenir un dels lladres -un menor de 17 anys- a prop del llocs dels fets. La Unitat d'Investigació de Tarragona ha obert una investigació per acabar d'aclarir el succés i mirar d'identificar els altres autors de l'assalt.