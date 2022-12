Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 de novembre tres homes per pertinença a un grup criminal especialitzat en robatoris a escoles. La detenció es va fer quan intentaven fugir en taxi. Els arrestats tenen entre 31 i 44 anys i se'ls acusa de com a mínim 22 robatoris amb força en escoles, centres esportius i establiments comercials. La havia actuat a Girona, entre altres municipis.

Els detinguts s'havien especialitzat en la tècnica del butró. La seva activitat delictiva es va desenvolupar en dues fases, una a la primavera i la segona a la tardor. Durant la primera, es van centrar en centres lúdics d'una mateixa franquícia. Així, entre el 19 de maig i el 2 de juliol van fer quatre robatoris en centres a Sant Fruitós de Bages, Tarragona, Girona i Lleida. També van robar en quatre empreses.

Durant la segona fase, els investigats haurien comès 14 robatoris més, entre el 16 d’octubre i el 26 de novembre. En aquesta etapa, es van centrar principalment en centres escolars i de formació i n'haurien arribat a una desena. En el mateix període, haurien participat en robatoris a tres centres esportius i un altre a una empresa.

En aquesta segona fase van seleccionar els seus objectius entre escoles i centres esportius de l'àrea metropolitana de Barcelona, principalment al Vallès Occidental i Barcelona, així com a Reus.

El modus operandi

Els investigadors estimen que els diners i els objectes sostrets tenen un valor estimat de 31.000 euros. No hi ha però encara una valoració econòmica en relació als danys produïts als centres i empreses afectats. La policia ha afegit però que els danys són importants ja que els investigats feien forats a les parets o sostres, esbotzaven portes de despatxos i fracturaven vidres.

El grup triava principalment escoles i centres esportius i lúdics, ja que usualment, i de manera estacional, disposen de diners en efectiu i d’aparells electrònics de fàcil venda i transport.

Per accedir-hi gairebé sempre ho feien mitjançant un butró en un lateral de l’immoble o al sostre. L’especialització del grup quedava palesa en el fet que a la primavera es van dedicar, principalment, a cometre robatoris amb força en empreses d’una mateixa tipologia, segons explica la policia catalana.

Els Mossos ha indicat que la investigació no va ser senzilla per la gran mobilitat del grup i a la gran multiplicitat de fets a diferents demarcacions catalanes. En aquest sentit, el grup no dubtava en canviar les rutines, la residència o, fins i tot, a marxar de Catalunya de manera temporal per dificultar la investigació.

Malgrat tot, els investigadors van poder determinar que el grup estava format per cinc persones i que s'havia establert a Barcelona ciutat.

Intentaven fugir amb 19.000 euros

El dia 30 de novembre els investigadors van establir un dispositiu de localització i detenció dels integrants del grup, quan van tenir coneixement que tres dels membres tenien intenció de marxar del país en direcció a França. La ràpida gestió policial va permetre detenir els tres homes a Barcelona quan intentaven desplaçar-se en taxi fins a Perpinyà, des d’on havien de fugir cap al centre d’Europa, i amb un botí de 19.000 euros.

Els detinguts, que sumen 88 antecedents policials pels Mossos, van passar a disposició del jutjat d’Instrucció número 4 de Manresa, que va decretar presó provisional per a tots tres.

La investigació continua oberta i no es descarta poder atribuir més fets delictius al grup criminal, així com, la realització de més detencions.