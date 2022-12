Un nen de 5 anys ha passat més de cinc hores abandonat en un autobús escolar en la població d'Ocaña (Toledo). El menor es va adormir en el trajecte al col·legi sobre les 8.10 i no va ser fins a les 13.30 quan el conductor de l'autobús va trobar al menor sol en tornar al descampat on havia aparcat el vehicle per a recollir als alumnes a la sortida del col·legi.

La mare, Vanessa Usano, ha denunciat que el seu fill hagi estat «abandonat» en el vehicle sense que ningú s'adonés de la seva absència, com ja va passar el setembre passat a Sitges, quan una nena de 3 anys va estar oblidada durant set hores en el bus escolar. Plors i angoixa Segons la mare del nen, després que el menor s'adormís, la monitora va traslladar als nens al col·legi sense adonar-se de l'absència del petit. Segons denúncia la família, el nen es va despertar poc temps després desorientat i atabalat per la situació. «Estava plovent a doll i tenia l'angoixa d'estar sol, sense la seva mare ni el seu pare. Estava cridant, plorant, colpejant els vidres...», ha afirmat la seva mare. L'home va donar alguna cosa de menjar i beure al menor i, tot seguit, el va lliurar a la monitora, que el va traslladar al col·legi. No obstant això, no va ser fins passades les sis de la tarda quan els pares del menor es van assabentar dels fets. En enviar un correu al col·legi per a exigir explicacions, van comprovar que la monitora tampoc havia informat el centre.