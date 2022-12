Un nen de 2 anys ha estat atacat per un hipopòtam a Uganda. L'animal va arribar a empassar-se el cos del nen de cintura cap amunt segons asseguraven els mitjans ugandesos. D'aquesta manera, l'atac produït en una zona de reserva natural per a l'hàbitat animal ha generat una gran expectació a tot el planeta a causa de la situació tan estranya que suposa per a les persones que no estan habituades a conèixer la fauna del lloc.

El nen estava jugant a casa seva al llac Katwe quan el va atacar l'hipopòtam que el va devorar i posteriorment el va escopir. Tot gràcies a un home que estava a prop de la casa i va presenciar l'atac, ja que va començar a llançar pedres a l'hipopòtam per espantar-lo fent que deixés anar la seva víctima. Miraculosament, el nen no ha patit grans danys més enllà d'algunes esgarrapades al cos i la cara. A més, ha estat vacunat contra la ràbia i posteriorment donat d'alta. L'hipopòtam tampoc va patir cap mal, va ser tornat al llac on viu i estava molt espantat. Les autoritats han recordat que els humans no han d'interactuar amb els animals salvatges perquè poden reaccionar de manera agressiva. L'hipopòtam, concretament, és una de les espècies més agressives que hi ha a l'Àfrica i acaba amb la vida de molts humans al llarg de l'any.