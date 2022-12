Un jove egipci va morir diumenge per l'anomenada "síndrome del cor feliç" mentre celebrava al centre del Caire la coronació d'Argentina com a nova campiona del món al Mundial de Qatar, ha informat aquest dimarts un cardiòleg a les seves xarxes socials.

"Un jove del districte de Shubra va morir dues hores després del partit (entre Argentina i França) per la seva immensa felicitat després de la coronació de Messi (...). Hem d'aprendre una lliçó del que va passar, no hem d'exagerar quan expressem les nostres tristeses o felicitat", va dir el cardiòleg Gamal Shaaban a Facebook.

El jove de 26 anys, identificat com a Mostafa Abdel Aal, va presenciar la final en una cafeteria del centre de la capital egípcia amb els seus amics i, en arribar a casa va publicar un missatge a xarxes socials lloant l'astre argentí Leo Messi i expressant que era "el millor dia de la seva vida”.

Immediatament després, el jove es va desplomar després de patir un infart i va ser traslladat a un hospital proper, on va morir com a conseqüència de la "síndrome del cor feliç", un rar problema cardíac que es pot desenvolupar en casos de "felicitat immensa", segons Shaaban, que va exercir com a exdirector de l'Institut Nacional Egipci de Cardiologia.

Diumenge, Argentina va alçar la seva tercera Copa del Món després de vèncer França a la tanda penals després d'un renyit duel que va acabar en empat a tres, una històrica victòria que va ser molt celebrada a Egipte, país on hi ha una gran admiració per Messi.