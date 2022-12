Miquel Ricart Tárrega (Catarroja, 1969), també conegut com 'el Rubio', és l'únic condemnat pel triple crim de les nenes d'Alcàsser. Juntament amb Antonio Anglés, en cerca i captura des de fa gairebé tres dècades, Ricart va violar i va assassinar el 1992 Miriam García, Desirée Hernández i Toñi Gómez, tres adolescents de 14 i 15 anys que van desaparèixer quan feien autoestop al municipi valencià. Després de complir 20 anys de condemna i peregrinar per França i Madrid, Ricart ha sigut detingut en un narcopís de Barcelona.

Autoinculpat del crim d'Alcàsser en un primer moment, el 12 de maig del 1997 va començar el judici contra Miquel Ricart, ebenista de professió, consumidor habitual d'heroïna i amb un perfil psiquiàtric que, segons es va dir en el judici, ratllava la psicopatia.

Doctrina Parot

Després de gairebé quatre mesos, 49 vistes judicials i la compareixença d'un centenar de testimonis, el 5 de setembre d'aquell mateix any l'Audiència Província el va condemnar a 170 anys de presó pel segrest, violació i assassinat de les tres menors.

Malgrat l'enorme condemna, Ricart es va mantenir un total de 20 anys, deu mesos i dos dies a la presó, els últims al centre penitenciari de màxima seguretat d'Herrera de la Mancha, a Ciudad Real. Abans va passar per Picassent, Castelló, Zuera (Saragossa) i A Lama (Pontevedra). L'anul·lació de la doctrina Parot per part del Tribunal Superior de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg va accelerar la posada en llibertat de l'únic condemnat pel triple crim. L'any 2013, Ricart va quedar en llibertat.

Entre Madrid i França

Tot just sortir de la presó, va viatjar a Madrid amb tren, on es va quedar diverses setmanes. Després va marxar a Linares, a Jaén, i en menys de 14 dies es va traslladar a Còrdova. Després d'aquesta localitat, va passar per València, Girona i va acabar a França. Allà se li va perdre la pista fins que l'any passat va ser identificat en un pis ocupat del districte madrileny de Carabanchel en una zona conflictiva freqüentada per petits traficants.

Tres dècades en cerca i captura

Respecte a Antonio Anglés, en parador desconegut des del 1993, les autoritats continuen buscant pistes per mirar de localitzar-lo. S'ha activat una alerta policial europea i es demana la col·laboració ciutadana.