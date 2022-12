El jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona ha acordat deixar en llibertat provisional els dos detinguts al vespre en un narcopis al carrer Aurora del Raval, entre ells Miquel Ricart, l’únic condemnat per la violació i assassinat de tres adolescents a Alcàsser. La magistrada, com que la fiscalia no ha demanat cap altra mesura i els investigats han designat domicili i no tenen antecedents computables, ha acordat deixar-los en llibertat però hauran de comparèixer cada 15 dies en seu judicial.

Qui és Miquel Ricart? Del banc dels acusats d'Alcàsser a un narcopís de Barcelona La causa està oberta per un delicte contra la salut pública. Els detinguts s’han acollit al seu dret a no declarar. Les diligències es remeten al jutjat d’instrucció número 26, que té obert el procediment i seguirà amb la instrucció de la causa.