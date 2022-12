El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 12 anys i 10 mesos de presó a un home que va intentar assassinar la seva dona a destralades a la cuina del restaurant que tots dos regentaven a Barcelona. La Sala Penal ha dictat una sentència, a la qual ha tingut accés Efe, que rebutja el recurs del condemnat contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en va ratificar una altra de l'Audiència de Barcelona per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i un altre de lesions.

A més de la pena de presó, el Suprem confirma la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant 22 anys i 10 mesos, així com una indemnització de 59.840 euros. El condemnat i la víctima, tots dos de nacionalitat xinesa, vivien amb els seus tres fills a Barcelona, on regentaven un restaurant, si bé des del 2016 el matrimoni es trobava «sumit en una profunda crisi de parella» amb «freqüents discussions» en relació amb un divorci que demanava la dona i que es va produir el 2018.

Cops de puny

Els fets van passar entre el 6 i el 10 de juliol del 2016. El primer dia van discutir a casa seva i el condemnat li va clavar diversos cops de puny i cops amb la mà. Quatre dies més tard van tornar a discutir al restaurant, en presència d'un dels seus fills; en aquella ocasió, ella va agafar el seu marit de les galtes i li va clavar una puntada de peu. Va ser llavors quan el condemnat es va aixecar sobtadament del seient i, agafant la dona de la part posterior del coll, entre el cabell i la roba, la va portar fins a la cuina, tot i que prèviament havia dit al seu fill que sortís i que truqués a la policia.

Un cop allà, va agafar una destral de cuina i va assestar un primer cop a la cuixa esquerra de la dona. Immediatament, «amb ànim de posar fi a la seva vida», li va assestar dos cops amb la destral a la part posterior del coll, mentre ella estava mig agenollada sense poder moure's. Just quan el condemnat estava a sobre de la seva dona, dos clients van entrar a la cuina, alertats pels crits de la dona, i van reduir l'home fins que va arribar la policia. L'atenció mèdica urgent va impedir la mort de la dona.

En el seu recurs, el condemnat al·lega l'existència d'un desistiment voluntari, ja que no va voler consumar la mort, però el Suprem respon que «en cap moment es desenvolupa una conducta de desistir a l'acció i molt menys d'un desistiment actiu», perquè el condemnat va haver de ser apartat i reduït per la força per dos clients quan estava a sobre de la dona.