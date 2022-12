Agents de la Policia Nacional han detingut a un home per agredir a dos joves de vint anys que es trobaven estudiant en una biblioteca de la ciutat de València i intentar clavar-li un bolígraf en el coll a un d'ells perquè, segons el presumpte agressor, «l'havia mirat malament».

Els fets es van produir el divendres, sobre dos quarts de cinc de la tarda, en una biblioteca pública d'un districte valencià. Els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigissin al centre, on hi havia un home «molt agressiu colpejant a dos joves que estaven allà estudiant», explica la Prefectura Superior en un comunicat.

Els policies es van entrevistar amb personal de seguretat privada, que els va informar que el sospitós havia protagonitzat fets similars a la biblioteca en altres ocasions, motiu pel qual havia estat expulsat.

«VOLEU MOGUDA?»

Els agents van accedir a la segona planta, on havia succeït la presumpta agressió, i van parlar amb totes dues parts. Les víctimes van manifestar que es trobaven estudiant en silenci i l'ara detingut hauria començat a increpar-los i a dir-los «Voleu moguda?» sense cap motiu, per a tot seguit propinar-li una bufetada a un d'ells.

L'altra víctima es va aixecar per a defensar al seu company de l'agressió que estava patint i va rebre un cop de puny a la cara. Els tres homes van iniciar llavors un forcejament, moment en el qual l'agressor va esgrimir un bolígraf amb la intenció de clavar-l'hi en el coll i matar a una de les víctimes, com va manifestar posteriorment de manera espontània als agents que el van detenir.

Tot seguit, els policies van preguntar a aquest home pels motius que el van portar a iniciar la baralla al que ell va respondre que s'havia sentit «amenaçat perquè l'havien mirat malament». Finalment, els agents van detenir al sospitós, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces. El detingut, un home de 30 anys d'origen espanyol al qual li consten antecedents per fets similars, ha passat a disposició judicial.