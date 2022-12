La policia espanyola ha detingut sis persones a Madrid i Barcelona acusades de pertànyer a una organització criminal dedicada presumptament a estafar empreses mitjançant xecs robats i falsificats i blanquejar capitals. La banda adquiria societats inactives per dotar d'una aparença legal els seus abundants ingressos i un cop rebien els diners duien a terme un complex moviment de capitals entre diferents comptes i serveis financers per dificultar-ne la traçabilitat i amagar-ne l'origen. El grup hauria arribat a estafar 50.000 euros a una sola companyia. La investigació va començar el juliol del 2021, quan una coneguda empresa de Navarra va denunciar a Tudela que havia fet un pagament a un proveïdor que assegurava que no havia rebut l'ingrés.

Després de comprovar els pagaments emesos, l'empresa va descobrir que l'ordre en qüestió havia arribat, aparentment, al seu destinatari, sent cobrada en una sucursal bancària de Cartagena, però ingressada al compte corrent d'una empresa diferent. La investigació va revelar que en algun moment entre l'enviament del xec per correu i l'arribada d'aquest a la destinació, el sobre que el contenia hauria estat sostret. Els autors haurien accedit al contingut, falsificat el document i l'haurien presentat al banc a nom d'una societat controlada per ells. Tot plegat sense despertar cap sospita. La policia va comprovar que el grup adquiria societats inactives perquè els seus ingressos tinguessin una aparença legal. Un cop els rebien al compte a nom de l'empresa adquirida, duien a terme un complex moviment de capitals entre diferents comptes i serveis financers per a dificultar-ne la traçabilitat i amagar-ne l'origen. L'entramat estava pensat perquè aquest capital defraudat acabés retornant al cap de l'organització que participava en la planificació de l'estafa, reclutava persones per utilitzar els seus comptes bancaris amb la finalitat d'amagar l'origen dels diners i, rebia els beneficis del frau, part dels quals haurien estat enviats a l'estranger. En aquesta estructura hi haurien participat cinc persones. Quatre han estat detingudes a Madrid i una a Barcelona. A més, la policia també ha arrestat el responsable del grup a Madrid.