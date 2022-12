Els Mossos d'Esquadra investiguen un vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), segons han avançat 'El País' i TV3 i han confirmat fonts policials a l'ACN. La denúncia és per agressió sexual i difusió de les imatges, segons detalla TV3. En declaracions a aquest mitjà, la mare de la jove ha explicat que la seva filla li ha dit que no se'n recorda de res. La mare critica que a la discoteca "ningú anés a separar-los" o a preguntar a la noia si estava bé, així com que ningú la truqués a ella per explicar-li què havia passat i que pogués anar a recollir la jove.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a no compartir el vídeo. En una piulada a les xarxes socials ha alertat que l'impacte psicològic sobre les persones afectades pot ser "devastador". A més, ha recordat que la gravació i la difusió d'imatges sense consentiment són delictes, com també ho és compartir-les. La discoteca Waka acumula denúncies i queixes per diversos altercats, entre els quals també per agressió sexual.