Una altra història de Nadal amb final feliç. El nen Jesús de Barberà del Vallès (Barcelona), que el dia 28 de desembre a la nit va ser ‘segrestat’ després de guanyar popularitat arran d’un reportatge original d'El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha sigut tornat en les últimes hores, segons ha informat aquest divendres l’ajuntament del municipi a aquest diari.

Les mateixes fonts asseguren que la figura «no ha patit cap vandalització greu» i que actualment s’està netejant per ser tornada al seu lloc corresponent, el pessebre municipal.

«Des de l’ajuntament agraïm que tot hagi quedat en una broma i que la ciutadania barberenca pugui tornar a disfrutar del pessebre al complet», ha assenyalat el consistori en un comunicat.

«L’hem tornat per la ciutadania»

Els ‘segrestadors del nen Jesús’, com ells mateixos es fan anomenar, també han publicat un nou vídeo al seu compte de TikTok explicant que ja han tornat la figura: «Hem entregat el nen Jesús sa i estalvi», afirmen. «L’hem deixat per la ciutadania, perquè l’estimem, i exigim a la policia que no torni a passar una nit a la comissaria», diu un d’ells, i l’altre hi afegeix: «Estaria molt bé que l’enganxessin amb pega a la Verge Maria».

Seguidament, els dos individus encaputxats deixen el missatge següent: «La nostra intenció no era molestar ni ofendre ningú, simplement era per divertir-nos i riure una mica. El nen està tornat al lloc d’on es va robar. Per a tots els policies de Barberà, us estimem molt; però a veure si vigileu bé la pròxima vegada. Alcalde, a tu també t'estimem, gràcies per recolzar-nos. Quan vulguis ens convides a prendre cafè. Atentament: Els segrestadors del nen Jesús».

El nen Jesús de Barberà del Vallès s’ha fet viral aquesta última setmana després que es publiqués un reportatge amb imatges que mostraven com els agents de la Policia Local del municipi se l’emporten cada nit a ‘dormir’ a comissaria per evitar que el robin o vandalitzin. Una curiosa història de què nombrosos mitjans de comunicació de tot Espanya s’han fet ressò. La fama que ha guanyat la figura en els últims dies hauria provocat un «efecte crida a la bretolada»; tot i que afortunadament tot quedarà en una anècdota que, segur, els ciutadans de Barberà recordaran el pròxim Nadal.