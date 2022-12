L'empresa que gestiona la xarxa d'autobusos al Barcelonès nord, Tusgsal, ha obert una investigació interna per aclarir les circumstàncies en què un conductor de la línia B-14, en el seu recorregut pel municipi de Santa Coloma de Gramenet, va protagonitzar una forta discussió amb un passatger que volia accedir al vehicle amb cadira de rodes.

En un vídeo difós a les xarxes socials es veu com el viatger s'agafa a la barra de la porta davantera mentre el conductor l'insulta i li recrimina una queixa anterior. Al vídeo se sent com l'usuari reclama que obri la rampa de la porta del darrere, mentre que el conductor i un passatger li diuen que sembla que no funciona. Posteriorment, es veu com la rampa es desplega, però es torna a plegar.

Els fets van tenir lloc dimecres i al vídeo es pot veure com els dos homes discuteixen de forma violenta i com el conductor l'insulta i li retreu que ja havia posat una queixa que no estava «en condicions». Tot i que alguns passatgers del bus intenten posar-hi pau, la discussió segueix i l'usuari segueix fora del vehicle, agafat de la barra de la porta d'accés davantera.

«Des de Tusgsal lamentem molt els fets en una parada de la línia B-14 durant el seu recorregut per Santa Coloma de Gramenet quan un usuari va demanar la rampa per accedir al vehicle», apunta l'empresa en un comunicat difós en el seu perfil a Twitter. «Condemnem els fets i demanem disculpes», afegeixen.

Desde TUSGSAL lamentamos mucho lo ocurrido ayer en una parada de la línea B14 durante su recorrido por Santa Coloma de Gramenet cuando un usuario solicitó la rampa para acceder al vehículo.

Condenamos los hechos y pedimos disculpas por lo ocurrido.

Per aquesta raó, l'empresa es compromet a prendre les mesures corresponents al més aviat possible, una vegada s'aclareixin els fets amb la investigació interna oberta.