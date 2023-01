Sitges (Garraf, Barcelona) va viure durant la nit de Cap d’Any dues agressions homòfobes en les quals van resultar ferides quatre persones, segons ha denunciat aquest dimecres l’associació Colors Sitges Link. El brutal atac va tenir lloc al carrer de Joan Tarrida i les víctimes van rebre cops de puny i puntades de peu al crit de «maricon». La policia local d’aquesta població es va personar a la zona i va identificar tres menors entre els presumptes autors de l’atac.

Els fets van tenir lloc al voltant de les sis de la matinada de l’1 de gener, quan un grup de joves va entrar a crits al carrer de Joan Tarrida, a la zona gai del municipi, i repartir cops de puny i puntades de peu a les persones que es trobaven a l’exterior del bar musical Bukkake. Després d’això, els agressors van sortir corrents, segons es pot apreciar al vídeo compartit pel Grup d’Amics Gais (GAG), que ha alertat d’«homofòbia a Sitges».

A la gravació es pot veure uns vuit nois i una noia que es dirigeixen carrer a baix i que, a l’altura del local d’oci, s’encaren amb unes persones que tranquil·lament estaven parlant.

Les víctimes van ser ateses a l’Hospital Sant Camil de diverses lesions al cap, l’orella i el coll, producte dels cops rebuts. Després de ser examinats pels metges, les quatre van ser donades d’alta i ja es troben als seus domicilis.

La policia local continua investigant el succés per localitzar la resta de persones encara no identificades que van participar en les agressions.

Fonts municipals han assegurat a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, que quan la policia local finalitzi les indagacions traslladarà la informació als Mossos d’Esquadra. Per la seva banda, la policia autonòmica, al tenir constància de l’agressió, en va informar, com marca el protocol, el servei d’odi i discriminació de la fiscalia.

Aquest dijous, l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, s’ha reunit amb les víctimes de l’agressió i els responsables de la policia local per avaluar els fets, segons ha comunicat l’associació Colors de Sitges. El consistori ha anunciat que té la intenció de personar-se com a acusació en el procés judicial que s’obri als jutjats per investigar el succeït.

En un comunicat, l’ajuntament condemna l’atac i destaca que Sitges és una població «que vol tenir una tolerància zero amb aquests comportaments LGTBIQ+-fòbics». Així mateix, reitera el seu compromís amb la lluita contra «qualsevol tipus de discriminació o atac» a aquest col·lectiu i expressa «la seva voluntat de posar fi a aquests comportaments».

«Condemna absoluta»

L’Observatori contra l’Homofòbia, per la seva banda, ha mostrat també la seva «condemna absoluta» a l’agressió homòfoba i l’ha posat en coneixement del Síndic de Greuges, que, segons aquesta entitat, ha obert també una investigació d’ofici. L’Observatori té previst reunir-se amb l’alcaldessa de Sitges i s’ha posat a disposició de les persones que van resultar ferides i de l’associació Colors.

No es tracta de l’única agressió homòfoba que es va produir a la província de Barcelona per la nit de Cap d’Any, ja que durant la matinada els Mossos d’Esquadra van detenir tres homes i una dona a l’estació de Renfe de Plaça Catalunya per presumptament cometre una agressió homòfoba contra dos homes al vagó d’un tren. Les dues víctimes van rebre cops de puny i puntades de peu i van ser amenaçades amb ampolles de vidre mentre els cridaven insults homòfobs. En aquest cas, els quatre agressors van ser detinguts i posats a disposició judicial.