Un home d’edat avançada ha mort aquest dissabte al matí a Canejan, a la Vall d’Aran, a causa del tret accidental d’un caçador. Segons els Mossos d’Esquadra, que investiguen les causes de l’accident, la víctima era a la zona d’Hèisha Barrada però no participava en la cacera.

Els Pompièrs-Emergéncies i Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran han rebut l’avís del succés a les 11.22 hores i fins al lloc s’ha desplaçat un helicòpter de rescat i una dotació del Grup de Rescat de Muntanya dels Pompièrs d’Aran (GRM), una patrulla d’Agents del Medi Ambient i agents dels Mossos d’Esquadra.

Fa just un any, a Argentona, un ciclista va quedar paraplègic per la bala perduda d’un caçador durant una batuda en un camí forestal.

Ara, Francesc Jiménez lluita per canviar la legislació i demanar que s’obligui a senyalitzar les batudes de caça, així com a fer controls als caçadors