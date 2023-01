Pànic a l’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA). Al voltant de dos quarts de dues de la tarda un jove ha sigut apunyalat a la sala d’espera d’Urgències, després de ser emprès per l’exnòvio de la seva parella, una jove de 34 anys ingressada a Urgències després de tenir un accident de trànsit aquest mateix matí a la Ronda Sur d’Oviedo. La víctima, C. M. Q. i també de 34 anys, ha aconseguit repel·lir l’atac i tots dos, tant agressor com agredit, estan hospitalitzats. Els fets han passat a plena llum davant les persones que eren a la sala, on s’ha produït una estampida de persones aterrides veient la violenta escena que s’hi estava desenvolupant.

Després de la baralla, l’agressor ha sigut detingut, tot i que actualment està hospitalitzat per les lesions que ha patit durant la baralla. La mare de la jove accidentada ha tingut una crisi nerviosa de la qual ha hagut de ser assistida també. Mor una nena de tres anys que va quedar atrapada dins una rentadora ACCIDENT A LA RONDA SUR La conductora d’un vehicle que s’ha vist involucrat en un accident triple ha hagut de ser excarcerada aquest dijous al matí a Oviedo pels membres del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament (SIS). La col·lisió, que ha fet que un vehicle saltés la mitjana i provoqués un xoc múltiple, ha tingut lloc a la incorporació des de la ronda exterior a la Ronda Sur, uns metres abans d’arribar a la glorieta de Fozaneldi. Les tasques d’excarceració han resultat complexes i la preocupació per l’estat de la conductora s’ha fet evident. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una uvi mòbil per a l’assistència in situ, fins que s’ha pogut portar a terme el trasllat a l’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA) on ha sigut sotmesa a més proves en el servei d’Urgències. Tot i que aparentment la víctima no presentava ferides externes, estava en estat de xoc i el pronòstic és reservat a l’espera de ser sotmesa a més proves que determinin l’abast del fort cop lateral que ha rebut el cotxe. Els ocupants dels altres dos vehicles han resultat il·lesos.