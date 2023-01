Eren menors d'edat quan, la nit del 5 de març, van colpejar salvatgement i van apunyalar a un altre jove en un carrer del barri d'Usera (Madrid). "Soc Trinitari, soc soldat juramentat", va confessar un d'ells, el que va apunyalar dues vegades a la víctima, que no pertanyia a cap banda. L'Audiència de Madrid els condemna ara, en una sentència a la qual ha tingut accés CAS OBERT, a cinc anys d'internament en un centre tancat i dos anys més de llibertat vigilada.

La condemna és dura i suposa un salt en les penes a menors d'edat que formen part de les bandes llatines, un fenomen en alça (el 37 % dels detinguts per formar part de bandes a Madrid són menors d'edat). De fet, la recerca dels últims crims comesos per bandes mostra que ja estan utilitzant a menors d'edat com a sicaris perquè rebin menys càstig penal si són detinguts.

Des dels 14 anys

En el cas de l'apunyalament d'Usera del passat mes de març, on la víctima va estar a punt de morir, la recerca de la Policia Nacional va permetre reconstruir la trajectòria vital d'aquests dos menors fins a formar part dels Trinitaris. Tots dos són espanyols de naixement i la policia els havia identificat en diverses ocasions des que tenien 14 anys.

Un d'ells havia estat detingut cinc vegades per participar en batusses amb integrants de la banda rival dels DDP (Dominican Don't Play) i amenaçar amb matxets a membres d'aquesta banda. L'altre, d'origen marroquí, havia comès robatoris i també havia participat en batusses amb bandes rivals.

De fet, la mateixa nit de l'apunyalament, el 5 de març, els dos joves van ser identificats per policies nacionals al carrer Santuari per portar "vestimenta pròpia de bandes juvenils". Hores després, ja amb un ganivet de cuina que van agafar de la casa d'un d'ells, van atacar i van apunyalar a la víctima, que venia de celebrar un aniversari en un local pròxim.

Organització criminal

La sentència, que en ratifica una d'anterior del jutjat de Menors, els condemna amb més duresa de l'habitual per formar part d'una "organització criminal" jerarquitzada, com defineix a la banda dels Trinitaris, creada a República Dominicana en 1848 i formada a Madrid, en les galeries de la presó d'Alcalá Meco l'any 2001.

Un dels condemnats, que va tirar després el ganivet a una bústia de correus, va reconèixer ser integrant dels Trinitaris. "Soc soldat juramentat", va explicar, després de confessar que la víctima li havia preguntat si era "trini", davant el que ell va respondre: "sí, què passa", immediatament va treure el ganivet que portava sota la màniga de l'abric i va dona quatre punyalades contra el desconegut.

El crit de guerra

L'altre menor condemnat va negar formar part de la banda, a pesar que l'havien detingut quatre vegades en companyia de Trinitaris i participant en batusses i amenaces. La Policia va descobrir fins i tot un perfil seu en Instagram anomenat Popote.t7 ("popote" és el crit de guerra dels Trinitaris) en el qual apareixia posant amb matxets. La seva explicació per a no formar part de Trinitaris va ser: "Soc musulmà, tinc amics trinitaris, ñetas i latin King que conec del barri i de l'institut. Els trinitaris porten rosaris cristians i tenen de lema a Déu, Pàtria i Llibertat, el Déu cristià. Jo soc musulmà".

Un dels menors condemnats va dir que no pot ser Trinitari perquè és "musulmà", però la policia ja ha detectat musulmans, ateus, catòlics i ortodoxos en les bandes llatines

Un dels policies que va declarar en el judici va explicar que aquestes bandes llatines ja tenen al nostre país integrants espanyols, romanesos, marroquins, cristians, catòlics, musulmans i ateus. Els soldats dels Trinitaris són "membres d'un capítol (grup) que paguen la quota i lluiten als ordes del GUERRERO", que és l'encarregat d'organitzar els atacs.

Un penedit

Els dos joves estan ingressats en un centre tancat i no tornaran a sortir fins que compleixin la seva condemna. Un d'ells, segons recull la sentència, ha reconegut la seva culpa i mostra penediment. Està aprenent un ofici, vol ser pastisser.

L'altre, en canvi, que va mantenir sempre la seva innocència malgrat totes les proves contra ell, ha protagonitzat gairebé vint episodis de violència en el centre on està tancat, incloent-hi l'exaltació de bandes llatines. Rep tractament psicològic i psiquiàtric i segueix en "alta situació de risc" per a ell i per a la societat.

La víctima va trigar 108 dies a curar-se. Una de les ganivetades li va perforar el pit i va estar a punt de costar-li la vida. Té cinc cicatrius, una d'elles, en el pit, de 19 centímetres de llarg. Ha complert 18 anys.