La Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra han detingut a Madrid els autors d’un robatori de 400 quilos d’haixix el passat emes de juliol a Calonge. Els quatre detinguts van irrompre en un habitatge unifamiliar amb armes de foc fent-se passar per policies. Un cop identificats els cinc autors del robatori, tots ells residents a la Comunitat de Madrid, la jutgessa va autoritzar quatre escorcolls als seus domicilis a Valdemoro, Alcorcón i Madrid. Els agents van detenir quatre persones i van intervenir haixix, substància de tall i petites quantitats de cocaïna i heroïna, a més d’armes de foc i simulades, armilles i jaquetes de Policia Nacional i Guàrdia Civil, manilles, mascaretes amb escut i credencials policials, a més de 45.000 euros.

Ingressen a presó quatre homes que es feien passar per policies per sostreure 400 kg d’haixix en un “narcoassalt” a una altra organització criminal a Calonge. Les detencions es van fer a Madrid en col·laboració amb @policia https://t.co/TTtJDp68WD pic.twitter.com/RTlAHxbPjD — Mossos (@mossos) 21 de enero de 2023

Així mateix, van trobar dos vehicles robats amb la matrícula falsificada. La Policia Local va ser la primer que va arribar al lloc del robatori i va localitzar dues persones emmanillades al terra i una altra amb contusions que intentava fugir amb moltes dificultats. Els agents van detenir aquesta persona perquè tenia a la seva parcel·la dos vehicles que constaven com a robats. A l’interior hi havia plaques d’haixix i una escopeta, a més diferents jocs de plaques de matrícula espanyoles i franceses.

Els quatre detinguts van ser traslladats des de Madrid fins al jutjat de Sant Feliu de Guíxols, on van passar a disposició judicial. La jutgessa va decretar l’ingrés preventiu a presó dels quatre, que sumaven diversos antecedents policials. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, ja que hi ha un cinquè assaltant que no ha estat detingut.