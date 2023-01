Segons informen aquest dilluns mitjans italians, un nounat ha mort en un hospital d’Itàlia per asfíxia després que la seva mare es quedés adormida mentre li donava el pit. «La meva parella no podia mantenir-se dreta després de 17 hores de part, però la van obligar a ocupar-se del nadó de seguida. Va demanar que s’emportessin al nadó per poder descansar unes hores, però li van dir que no», afirma el pare del petit. Els fets van ocórrer a l’hospital Sandro Pertini, a Roma, tal com recull ‘Corriere della Sera’.

Els familiars consideren que la tragèdia es podia haver evitat i donen gran part de la culpa al protocol que el centre sanitari continua tenint vigent des de la irrupció de la covid-19. Aquest dicta que els acompanyants de les mares no tenen permesa l’entrada. «Ella estava molt cansada, el nadó no la deixava dormir així que es passava les nits sense aclucar els ulls. Però el meu fill estava bé, aparentment sa. Ara esperem conèixer el resultat de l’autòpsia», confirmava el pare, que ha confiat el cas a un advocat. Diu que el seu objectiu és que cap altre pare pugui viure el mateix malson que estan patint ells. Tampoc escatima en crítiques cap a l’hospital. «Hem llegit molts comentaris a internet d’altres dones, algunes de les quals també havien donat a llum a l’hospital de Pertini, que es queixen que les deixen soles amb els seus fills nounats. Totes esgotades pel part, incapaces de cuidar-se’n adequadament», asseguren. Després del tràgic succés, la mare va ser sotmesa a un test de drogues a petició del personal del centre. Segons el seu parer, la dona estava sumida en un son «molt profund». El resultat va ser negatiu. Els responsables de l’hospital atribueixen també la tragèdia a l’escassetat de personal.