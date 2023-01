Des d'aquest dilluns 23 de gener, Dani Alves es troba al centre penitenciari Brians 2, decretat per la titular del jutjat d'Instrucció número 15 de Barcelona, després de ser acusat per per una pressumpta violació a una noia de 23 anys a la discoteca Sutton de la carrer Tuset de Barcelona.

D'acord amb la víctima, va ser tancada als banys d'una de les sales VIP de la discoteca i s'hi van produir els presumptes abusos. La víctima va definir amb claredat un tatuatge amb forma de mitja lluna a l'abdomen i la zona genital en el moment en què hauria estat obligada a practicar-li una fel·lació. Dani Alves fitxa un dels advocats més prestigiosos del país per a la seva defensa en el cas de violació Aquest tatuatge seria fonamental ja que la jutgessa li va preguntar al jugador pel tatuatge. Fins aquell moment, la seva versió d'acord amb el diari El Mundo era que estava assegut a la tassa del vàter i que ella se li havia abalançat a sobre. Però era impossible que segons aquesta versió ella li hagués vist el tatuatge ja que li hauria tapat la camisa. La Generalitat trasllada de presó a Dani Alves per motius de seguretat Això, juntament amb els enregistraments de les cambres de seguretat i la solidesa a la declaració de la víctima han estat els motius pels quals la jutgessa ha decretat l'ingrés a la presó provisional de Dani Alves. A causa d'aquesta situació, les associacions més importants d'Oci Nocturn demanen una condemna exemplar si se'n declara la culpabilitat i es personaran com a acusació popular en el cas.