Javier López Aldea, de 42 anys, va ser assassinat d'una precisa ganivetada al cor i una altra en el fetge quan sortia de l'ascensor de casa seva a Saragossa per a anar amb cotxe. Corria l'any 1997. En una mà portava un luxós maletí de pell i a l'altra un rellotge d'or massís que no interessaven a l'autor d'aquest crim, era més important la vida de López Aldea. Dies abans, aquest auditor judicial havia denunciat un pelotazo per part de l'amo de l'extint casino Montesblancos gràcies a una suposada fallida fraudulenta. Dues persones van arribar a ser detingudes, entre elles el propietari, però no hi havia proves suficients en contra i el cas va quedar sense resoldre al costat de la sospita que darrere d'aquesta mort violenta hi havia fins i tot una trama en la qual "cauria fins i tot la Diputació General d'Aragó", segons li va confessar a la seva dona abans d'enviduar.

Estava casat i era pare de dues nenes petites. Era propietari al costat d'un altre soci de True & Fair, una empresa auditora de comptes, sent designat un any abans de l'assassinat com a interventor del casino. Una decisió que va prendre la jutgessa de primera instància després que el Casino Montesblancos, un pròsper negoci del joc que va viure tota la seva esplendor als anys 80 en un complex aixecat al costat de la A-2 a Alfajarín en el qual hi havia hotel, sala de festes, piscina i fins a un camp de tir que ara són ruïnes, es declarés en fallida tècnica per falta de liquiditat.

On hi havia entrat diners a carretades ara no n'hi havia ni per a pagar a Hisenda, ni a la Seguretat Social ni al Govern d'Aragó, que cobrava un impost pel joc. Tanmateix, la víctima del crim va considerar que això no era així, que s'havia produït un frau i va redactar un informe on no va dubtar a assegurar que aquesta fallida era "fraudulenta". Tal era la seva seguretat que ho va denunciar davant un jutjat de Montsó, arribant a assegurar, segons va reconèixer la jutgessa que portava el concurs de creditors, que aquest li va dir: "Qualsevol dia m'apunyalaran", si bé no li va concretar d'on venien aquestes amenaces. Els fets li van donar la raó. De fet, la hipòtesi d'una revenja va ser la principal que va remenar el Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó i en la qual van treballar des d'un primer moment, encara que sense èxit.

L'assassinat es va cometre el 21 de novembre de 1997. Era divendres. López Aldea havia esmorzat en un bar al costat de casa seva en el número 1 del carrer Pintor Antonio Saura, en el saragossà barri de l'Actur. No sabia que el que minuts més tard l'apunyalaria li estava vigilant i seguint els seus passos. Fins i tot el sospitós va arribar a topar de cara amb la víctima abans de consumar el seu encàrrec. Així ho van gravar quatre càmeres de seguretat que van ser analitzades en el seu moment pels investigadors, però que no van servir per a identificar-lo.

La víctima va ser vigilada i atacada quan sortia d'un ascensor per a anar a agafar el seu cotxe

Quiva matar a López Aldea va esperar en el pàrquing a que baixés amb l'ascensor. Li va clavar dues punyalades i va arrossegar el cadàver fins a dos turismes. Allà va ser trobat per uns veïns que no van dubtar a trucar a la Policia Nacional que va aixecar el cadàver ajudat per la Germanor de la Sang de Crist.

No va ser fins dues setmanes després quan es va produir la primera detenció. Era el president i màxim accionista de la societat Casino de Zaragoza S.A., Alfonso Fuentes, amb qui la víctima havia discutit en diverses ocasions i fins i tot li havia negat pagar els milionaris ingressos extres que rebia procedents de l'1% de l'import de les fitxes de joc venudes mensualment. Aquest havia arribat a enviar un comunicat via fax als mitjans de comunicació en el qual reconeixia friccions entre tots dos, però que lamentava la mort. Des del primer moment va estar en el focus de la sospita.

La detenció de l'empresari es va produir a principis de desembre. Va ser citat pels investigadors sense saber que acabaria en els calabossos. Va acudir, inicialment, per a "fer unes diligències" amb el seu advocat defensor, el mort José Antonio Ruiz-Galbe. D'aquí va passar davant el jutge instructor Luis Badía que va decidir enviar-lo a presó.

No va estar-hi gaire temps. Primer va pensar a posar-li una fiança de 100 milions de les antigues pessetes, si bé va reduir aquesta quantitat a la meitat com a suposat autor d'un delicte d'homicidi; a instàncies del fiscal.

L'interrogatori va durar més de dues hores, arribant a preguntar el jutge "si havia ordenat o llogat a algú perquè cometés el crim", si bé la resposta va ser un categòric "no". Sí que va explicar: "Només el vaig amenaçar una vegada amb presentar-li una querella, cosa que vaig fer". I és que aquest empresari considerava que López Aldea havia ordit un pla per a beneficiar-se del pelotazo que era la fallida del Casino Montesblancos.

Un exguardia civil va arribar a ser detingut com a sicari i l'amo del casino

L'empresonament de l'empresari va tenir diverses curiositats. La primera que Fuentes només va dormir una nit a la presó de Torrero, perquè va pagar només 2 milions dels 50 de fiança que se li va imposar per a obtenir la llibertat. A tot això s'hi va afegir que el cap superior de la Policia a Aragó, Agustín Ariznavarreta, es va posar al capdavant del Grup d'Homicidis i va declarar: "No hi ha proves concloents per a incriminar a Fuentes, però existeixen indicis que podria estar-hi relacionat". A la sortida de la presó, Fuentes va etzibar: "He dormit molt tranquil perquè tinc la consciència molt tranquil·la, i sense passar fred".

Una setmana després la seva imputació va ser arxivada. Va ser l'any 2000, tres dies abans de l'arxiu provisional de la recerca, era imputat el suposat sicari, Luis Martínez de Baños, ex guàrdia civil i guardaespatlles dels propietaris de l'empresa Walthon. Va ser assenyalat de manera difusa per testimonis i per les imatges de videovigilància que es van sotmetre a fins i tot anàlisi conscienciosa per part de l'Exèrcit i de la Universitat de Saragossa, però el resultat va ser el que va demanar de manera reiterada el seu advocat, Enrique Trebolle. Aquest lletrat va insistir que la recerca policial no va estar ben feta. El maig del 2001 la instrucció va ser arxivada de manera indefinida per l'Audiència Provincial de Saragossa perquè no hi havia proves contra els quals van ser sospitosos.

Si la mort de López Aldea pretenia que el concurs de creditors continués el seu camí va ser tot el contrari. Ara el sòl i l'edifici està en mans del Govern d'Aragó, mostrant una gran degradació 26 anys després. Falten mobles, l'oripell que el revestia va ser saquejat i algunes parets han caigut pel pas del temps. Una ruïna com la que els assassins van generar a una família que mai es va explicar el secretisme d'aquesta causa. Per cert, a Martínez de Baños el van arrestar en dues ocasions el 2003 amb diversos quilos de cocaïna i haixix damunt.